Из-за нехватки финансирования Украина может сократить посевные площади Сегодня 20:03 — Аграрный рынок

Из-за нехватки финансирования Украина может сократить посевные площади

Недостаточная финансовая поддержка агропроизводителей может привести к значительному сокращению посевных площадей в Украине под урожай 2027 года.

По оценке Минагрополитики, под риском оказываются 5−7 млн ​​га.

пишет Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в ходе встречи с Координатором системы ООН в Украине Матиасом Шмале, представителями Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программой (ВПП),пишет growhow.

Деньги не только на хранение урожая

По словам министра, сейчас агросектор имеет два ключевых вызова. Первый — сохранить уже собранный урожай в условиях дефицита складских мощностей.

По расчетам Минагрополитики, уже этой осенью нехватка мощностей для хранения может составить 11 млн тонн. Для решения этой проблемы необходимо около $44 млн.

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Вторым критически важным вопросом является обеспечение хозяйств оборотными средствами.

Даже при возможности временно хранить зерно в полимерных рукавах аграрии должны финансировать текущую деятельность, выплачивать зарплаты, закупать ресурсы и готовиться к следующим полевым работам.

Без кредитной поддержки могут не засеять до 7 млн ​​га

Одним из главных финансовых вызовов в Минагрополитики называют компенсацию процентных ставок по кредитам.

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— Если мы не поддержим финансовую устойчивость аграриев, существует риск сокращения посевных площадей под будущий урожай на 5−7 млн ​​га, — подчеркнул Тарас Высоцкий.

Таким образом, проблемы с ликвидностью хозяйств могут отобразиться не только на текущем сезоне, но и объемах агропроизводства в 2027 году.

Поддержка ООН

Координатор системы ООН в Украине Матиас Шмале заявил о готовности международных партнеров мобилизовать дополнительные ресурсы для поддержки украинских аграриев.

По его словам, среди первоочередных задач — обеспечение необходимым оборудованием и привлечение доступных гуманитарных механизмов для помощи агросектору.

Переговоры уже перешли к обсуждению практических механизмов поддержки. В ближайшее время планируется серия консультаций между донорами и международными партнерами.

Ранее писали , что взаимные атаки россии и Украины — обоих крупных экспортеров зерна — на порты и суда нарушили экспортные поставки. Аналитики опасаются, что если перебои будут продолжены, мир может столкнуться с новым зерновым кризисом, пишет The Economist

В августе прошлого года россия и Украина вместе экспортировали 6,3 млн. тонн пшеницы — значительную часть из 16 млн. тонн, которые в том месяце пересекли границы по всему миру.

По оценке Ишана Бхану из компании Kpler, занимающейся анализом данных, в августе этого года совокупный экспорт стран может составить всего лишь около 2,5 млн. тонн и сократиться еще больше, если боевые действия будут продолжаться.

Нарушение экспорта сельскохозяйственной продукции из Черного моря является «худшим за все время», когда этот регион стал важным маршрутом для глобальных поставок продовольствия, говорит аналитик Rabobank Карлос Мера.

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