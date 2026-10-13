Рынок вторичного жилья в сентябре: цены по регионам

В большинстве регионов Украины цены на вторичное жилье продолжили расти.

В сентябре 2026 года предложение квартир на вторичном рынке недвижимости выросло по всей Украине, а цены в большинстве регионов продолжили повышаться. В то же время, спрос на такое жилье преимущественно снижался.

Такие данные приводит новый аналитический отчет маркетплейса проверенной недвижимости Dim.ria

Предложение

В сентябре количество предложений на рынке продажи вторичного жилья продолжило увеличиваться по всей стране.

Наиболее заметный рост предложения произошел в Киеве (+56%), а также в Херсонской (+31%), Киевской (+27%), Сумской (+25%) и Черниговской (+15%) областях.

Как изменились цены на вторичном рынке

В большинстве регионов Украины цены на вторичное жилье продолжили расти.

Наибольший скачок фиксировался в Волынской (+10%), Херсонской (+10%), Тернопольской (+8%), Хмельницкой (+6%) и Кировоградской (+6%) областях. Снизились цены в Черновицкой (-6%) и Ровенской (-5%) областях.

Как изменились цены на вторичном рынке, Інфографіка: Dim.ria

Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру в сентябре зафиксирована в Херсонской и Запорожье — $17 тыс.

Как изменились цены на квартиры в Киеве

Киев традиционно остается самым дорогим городом: средняя стоимость однокомнатной квартиры составила $90 тыс.

В столице цены на жилье также в большинстве своем росли в течение сентября — наиболее динамично дорожали 2- и 3-комнатные квартиры в Соломенском районе.

Киев традиционно остается самым дорогим городом, Инфографика: Dim.ria

Самое дорогое жилье в Печерском районе, где 1-комнатная квартира в среднем стоит $170 тыс., а самое доступное в Деснянском, где средняя стоимость такой квартиры составляет почти $49 тыс.

Спрос

В течение сентября спрос на вторичное жилье уменьшался.

Наиболее динамичное падение — в Ровенской (-30%), Кировоградской (-21%), Полтавской (-19%) и Киевской (-16%) областях.

Спрос на вторичное жилье в основном снизился, Инфографика: Dim.ria

Рост интереса к вторичной недвижимости фиксировался в Тернопольской (+10%), Закарпатской (+9%), Херсонской (+7%), Львовской (+6%) и Днепропетровской (+4%) областях.