Сколько стоит аренда квартиры: цены по областям

Цены на аренду жилья выросли, а спрос упал

В сентябре 2026 года аренда жилья в Украине подорожала почти по всей стране, а в отдельных областях цены выросли более чем на 100%.

Такие данные приводит новый аналитический отчет маркетплейса проверенной недвижимости Dim.ria

Предложение

В сентябре количество объявлений об аренде жилья существенно увеличилось в Киеве (+27%), а также в Киевской (+36%) и Одесской (+23%) областях.

В других регионах предложение преимущественно сокращалось: наиболее динамично в Ивано-Франковской (-33%), Закарпатской (-26%) и Волынской (-20%) областях.

Где аренда жилья подорожала больше всего

В сентябре аренда жилья дорожала практически по всей стране.

Наибольшими темпами цены росли в Николаевской (+104%), Запорожской (+46%), Херсонской (+32%), Закарпатской (+29%) и Винницкой (+22%) областях.

Арендные ставки выросли практически по всей Украине, Инфографика: Dim.ria

Регионы, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры превысила 20 тыс. грн:

Киев — 33 тыс. грн (+5% в месяц, +12% в год);

Закарпатская область — 29 тыс. грн (+29% в месяц, +38% в год);

Ивано-Франковская область — 22,5 тыс. грн (+11% в месяц, +34% в год);

Винницкая область — 22 тыс. грн (+22% в месяц, +52% в год);

Днепропетровская область — 22 тыс. грн (+10% в месяц, +38% в год);

Львовская область — 20,3 тыс. грн (+6% в месяц, +21% в год).

Сколько стоит аренда квартиры в Киеве

Самая дорогая аренда однокомнатной квартиры в Киеве — в Печерском районе, где средняя цена составляет 38,3 тыс. грн в месяц.

Самые доступные предложения — в Деснянском районе, где аренда стоит в среднем 13,3 тыс. грн.

Сколько стоит аренда квартиры в Киеве, Инфографика: Dim.ria

Спрос

В течение сентября спрос на аренду жилья в основном падал по стране. Наибольшее падение фиксировалось в Черкасской (-22%), Киевской (-20%), Львовской (-19%) и Полтавской (-17%) областях.

Где самая большая конкуренция среди арендаторов, Инфографика: Dim.ria

Рост интереса к аренде — в Ровенской (+18%), Волынской (+15%), Харьковской (+15%) областях.

Регионы, где наблюдается наибольший дисбаланс между предложением и спросом:

Тернопольская — на 1 объявление приходится 18 арендаторов;

Ровенская — на 1 объявление приходится 18 арендаторов;

Львовская — на 1 объявление приходится 15 арендаторов;

Винницкая — на 1 объявление приходится 13 арендаторов;

Черновицкая — на 1 объявление приходится 10 арендаторов.