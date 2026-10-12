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Сколько стоит аренда квартиры: цены по областям

Недвижимость
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Цены на аренду жилья выросли, а спрос упал
Цены на аренду жилья выросли, а спрос упал
В сентябре 2026 года аренда жилья в Украине подорожала почти по всей стране, а в отдельных областях цены выросли более чем на 100%.
Такие данные приводит новый аналитический отчет маркетплейса проверенной недвижимости Dim.ria.

Предложение

В сентябре количество объявлений об аренде жилья существенно увеличилось в Киеве (+27%), а также в Киевской (+36%) и Одесской (+23%) областях.
В других регионах предложение преимущественно сокращалось: наиболее динамично в Ивано-Франковской (-33%), Закарпатской (-26%) и Волынской (-20%) областях.

Где аренда жилья подорожала больше всего

В сентябре аренда жилья дорожала практически по всей стране.
Наибольшими темпами цены росли в Николаевской (+104%), Запорожской (+46%), Херсонской (+32%), Закарпатской (+29%) и Винницкой (+22%) областях.
Арендные ставки выросли практически по всей Украине
Арендные ставки выросли практически по всей Украине, Инфографика: Dim.ria
Регионы, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры превысила 20 тыс. грн:
  • Киев — 33 тыс. грн (+5% в месяц, +12% в год);
  • Закарпатская область — 29 тыс. грн (+29% в месяц, +38% в год);
  • Ивано-Франковская область — 22,5 тыс. грн (+11% в месяц, +34% в год);
  • Винницкая область — 22 тыс. грн (+22% в месяц, +52% в год);
  • Днепропетровская область — 22 тыс. грн (+10% в месяц, +38% в год);
  • Львовская область — 20,3 тыс. грн (+6% в месяц, +21% в год).

Сколько стоит аренда квартиры в Киеве

Самая дорогая аренда однокомнатной квартиры в Киеве — в Печерском районе, где средняя цена составляет 38,3 тыс. грн в месяц.
Самые доступные предложения — в Деснянском районе, где аренда стоит в среднем 13,3 тыс. грн.
Сколько стоит аренда квартиры в Киеве
Сколько стоит аренда квартиры в Киеве, Инфографика: Dim.ria

Спрос

В течение сентября спрос на аренду жилья в основном падал по стране. Наибольшее падение фиксировалось в Черкасской (-22%), Киевской (-20%), Львовской (-19%) и Полтавской (-17%) областях.
Где самая большая конкуренция среди арендаторов
Где самая большая конкуренция среди арендаторов, Инфографика: Dim.ria
Рост интереса к аренде — в Ровенской (+18%), Волынской (+15%), Харьковской (+15%) областях.
Регионы, где наблюдается наибольший дисбаланс между предложением и спросом:
  • Тернопольская — на 1 объявление приходится 18 арендаторов;
  • Ровенская — на 1 объявление приходится 18 арендаторов;
  • Львовская — на 1 объявление приходится 15 арендаторов;
  • Винницкая — на 1 объявление приходится 13 арендаторов;
  • Черновицкая — на 1 объявление приходится 10 арендаторов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что обстрелы транспортной инфраструктуры Киева пока вызвали резкого падения цен на жилье на левом берегу столицы. Аренда в отдельных районах действительно дешевеет, но подобная тенденция наблюдается и на правом берегу.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Аренда жильяНедвижимостьРынок недвижимости
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