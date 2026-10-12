Аренда и покупка квартир в Киеве: как изменилась ситуация на фоне постоянных воздушных тревог

В сентябре рынок недвижимости Киева демонстрирует разную динамику в сегментах аренды и покупки. Относительно долгосрочной аренды активность искателей снизилась, в то время как на покупку в большинстве своем выросла. Такая разница может свидетельствовать, что краткосрочные изменения на рынке могут существенно влиять на решения по аренде, тогда как покупатели, нуждающиеся в жилье, продолжают рассматривать предложения.

Об этом сообщают эксперты OLX Недвижимость

Долгосрочная аренда квартир в Киеве

В сентябре количество объявлений об аренде однокомнатных квартир в Киеве выросло на 20% по сравнению с августом. В то же время, спрос снизился на 20%, а медианная стоимость аренды на 3%, до 16,5 тыс. грн. Количество откликов на одно объявление об аренде однокомнатной квартиры за месяц сократилось на 35%.

Фактор безопасности стал одним из ключевых при поиске жилья для аренды: 66% респондентов выбрали этот вариант ответа. Вместо этого он может существенно влиять и на решение о переезде — об этом указали 45% респондентов, имея в виду ухудшение ситуации в сфере безопасности и увеличение количества обстрелов. Соответственно эти факторы также влияют на динамику спроса в столице.

Как изменилось предложение и спрос в районах Киева

В большинстве районов столицы количество объявлений об аренде однокомнатных квартир выросло, в то время как медианные цены преимущественно остались неизменными или несколько снизились.

Больше всего предложение увеличилось в Голосеевском районе — на 29%. В Дарницком районе рост составил 24%, в Днепровском и Святошинском по 22%, в Оболонском — 20%. В Шевченковском районе количество объявлений выросло на 17%, в Печерском и Деснянском на 16%. В Подольском и Соломенском районах прирост составил 14−15%.

В то же время, количество желающих арендовать жилье уменьшилось во всех районах столицы. Наибольшее падение спроса было зафиксировано в Соломенском районе на 32%, а также в Голосеевском и Оболонском на 28% в каждом.

В Печерском районе спрос снизился на 24%, Шевченковском и Деснянском на 22%. В Днепровском и Подольском районах падение составило 18−19%. Меньше всего изменились показатели в Дарницком и Святошинском районах на 11% и 13% соответственно.

Как изменились цены на аренду однокомнатных квартир

В сентябре медианные цены на аренду однокомнатных квартир в большинстве районов остались на уровне августа 2026 года.

В частности, без изменений осталась стоимость аренды в Голосеевском районе — 20 тыс. грн, Дарницком — 15 тыс. грн, Деснянском — 10 тыс. грн, Оболонском — 15 тыс. грн и Печерском — 38 тыс. грн.

В Святошинском районе медианная цена снизилась на 7% до 13 тыс. грн, а в Днепровском на 6% до 12 тыс. грн. В Подольском районе аренда однокомнатной квартиры стоила в среднем 19 тыс. грн, что на 5% меньше, чем в августе.

В Шевченковском районе медианная цена составляла 20 тыс. грн, снизившись на 4%, а в Соломенском 15,9 тыс. грн, что на 1% меньше показателя предыдущего месяца.

Аренда двухкомнатных квартир

В сегменте аренды двухкомнатных квартир наблюдалась похожая тенденция. В сентябре количество объявлений выросло на 16% по сравнению с августом, тогда как спрос снизился на 22%.

Медианная стоимость аренды осталась неизменной — 26 тыс. грн. Количество откликов на одно объявление в среднем сократилось примерно с 11 в августе до 7 в сентябре. Общая динамика отображает тенденции, отмеченные в районах столицы.

Так, в сентябре активность среди искателей на рынке аренды заметно ниже, чем в августе. На показатели может влиять сезонность, в частности, в августе более высокий спрос обычно сохраняется за счет студентов, ищущих жилье перед началом обучения. Весомую роль сейчас играет и ситуация с безопасностью: учитывая данные, арендаторы могут менее активно искать жилье на рынке столицы, рассматривая другие города, однако связывать изменения с выездом жителей из Киева — нет оснований.

Покупка квартир в Киеве

На столичном рынке покупки 1-комнатных квартир, в отличие от рынка долгосрочной аренды, количество откликов за месяц стало больше, на +7%. Количество объявлений при этом также возросло, +3%, в то время как медианная цена стала несколько меньше, на -2%, и составила 3,3 млн грн в сентябре 2026 года.

Динамика предложения и спроса по районам

Так, наиболее заметно уровень предложения за месяц вырос в Оболонском районе (+13%). На втором месте Голосеевский (+8%), на третьем — Днепровский и Соломенский (по +6%).

Рост количества объявлений на +5% произошел в Деснянском районе. Не изменились показатели (0%) в Дарницком, Святошинском и Шевченковском районах, тогда как в Печерском и Подольском зафиксировали спад -2% и -4% соответственно.

В отличие от рынка долгосрочной аренды, где спрос в сентябре стал меньше, на рынке покупки 1-комнатных квартир ситуация отличается в зависимости от района.

В частности, уменьшение уровня спроса произошло в Днепровском (-9%), Святошинском (-6%) и Оболонском (-4%) районах. В других показатели спроса за месяц выросли. В Голосеевском количество отзывов стало больше на +28%, в Печерском +17%, в Подольском +12%, в Дарницком +11%, в Деснянском +8%. В Соломенском и Шевченковском по спросу на покупку фиксировали +2% и +4% соответственно.

Цены на однокомнатные квартиры

Что касается медианных цен на покупку 1-комнатных квартир, в некоторых районах они остались неизменными с августа 2026 года.

Голосеевский — 3,8 млн грн;

Деснянский — 2 млн грн;

Днепровский — 2,7 млн ​​грн;

Оболонский — 2,7 млн ​​грн;

Шевченковский — 4,2 млн грн.

Заметно уменьшилась медианная стоимость покупки в Соломенском (-5% до 2,9 млн грн) и Подольском (-3% до 3,6 млн грн). В Дарницком и Печерском наблюдали -2% по сравнению с августом до 2,8 млн грн и 7 млн ​​грн соответственно.

Покупка двухкомнатных квартир

Сегмент покупки 2-комнатных квартир преимущественно дублирует тенденции, сформировавшиеся на рынке 1-комнатных.

На покупку 2-комнатных квартир в столице спрос вырос на 5% в сентябре по сравнению с августом. Уровень предложения остался неизменным, в то время как медианная цена упала на -3%, до 5 млн грн.