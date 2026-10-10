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В Киеве стало больше квартир для аренды, а в западных городах предложение сократилось — ЛУН

Недвижимость
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В Киеве за последние два месяца объявлений об аренде увеличилось на 66%
В Киеве за последние два месяца объявлений об аренде увеличилось на 66%, Фото: magnific
За последние два месяца в Киеве увеличилось на 66% количество объявлений об аренде квартир. В то же время в ряде западных городов предложений стало меньше.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Как изменилось предложение жилья в Киеве

ЛУН сравнил количество объявлений об аренде квартир в 22 городах Украины по состоянию на 1 августа и 2 октября 2026 года.
Отмечается, что увеличение предложений в столице продолжается уже около двух месяцев, в то время как в сентябре темпы роста ускорились.
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За этот период число объявлений в столице выросло на 66%, а только за неделю еще на 5,4%.
По словам руководителя ЛУН Статистики Людмилы Кирюхиной, такая динамика может быть связана с внутренней миграцией. Люди готовятся к зиме, меняют жилье или район в пределах Киева или переезжают в более безопасные регионы.

В каких городах стало больше объявлений об аренде

Наибольший рост за два месяца зафиксировали в Одессе — количество объявлений там увеличилось более чем в три раза.
Также предложение выросло:
  • в Запорожье — на 79%;
  • в Сумах — на 78%;
  • в Херсоне — на 72%;
  • в Днепре — на 32%;
  • в Харькове — на 27%;
  • в Виннице — на 23%;
  • в Николаеве — на 18%;
  • в Черкассах и Чернигове — на 16%;
  • в Хмельницком — на 7%.
В период с 25 сентября по 2 октября количество объявлений в Киеве выросло на 5,4%, в Одессе — на 3,2%. В Харькове их количество осталось без изменений.

В западных городах объявлений становится меньше

За два месяца больше сократилось количество объявлений в Черновцах — на 65%, Ужгороде — на 61% и Ивано-Франковске — на 59%.
В Луцке предложение сократилось на 35%, Тернополе — на 34%, Полтаве — на 24%, Львове — на 22%. В Житомире спад составил 18%, в Ровно — 11%, а в Кропивницком — 2%.
В течение недели количество объявлений продолжило сокращаться в Ужгороде — на 19,4%, Львове — на 10,5% и Ивано-Франковске — на 7,6%.
Ранее Finance.ua писал, что медианная стоимость однокомнатных квартир за последний год выросла почти во всех областных центрах Украины. Наиболее заметно жилье подорожало в Хмельницком, Львове, Кропивницком и Виннице, тогда как снижение цен зафиксировали в Ровно и Херсоне.
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьАренда жилья
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