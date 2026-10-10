В Киеве за последние два месяца объявлений об аренде увеличилось на 66%, Фото: magnific

За последние два месяца в Киеве увеличилось на 66% количество объявлений об аренде квартир. В то же время в ряде западных городов предложений стало меньше.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Как изменилось предложение жилья в Киеве

ЛУН сравнил количество объявлений об аренде квартир в 22 городах Украины по состоянию на 1 августа и 2 октября 2026 года.

Отмечается, что увеличение предложений в столице продолжается уже около двух месяцев, в то время как в сентябре темпы роста ускорились.

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За этот период число объявлений в столице выросло на 66%, а только за неделю еще на 5,4%.

По словам руководителя ЛУН Статистики Людмилы Кирюхиной, такая динамика может быть связана с внутренней миграцией. Люди готовятся к зиме, меняют жилье или район в пределах Киева или переезжают в более безопасные регионы.

В каких городах стало больше объявлений об аренде

Наибольший рост за два месяца зафиксировали в Одессе — количество объявлений там увеличилось более чем в три раза.

Также предложение выросло:

в Запорожье — на 79%;

в Сумах — на 78%;

в Херсоне — на 72%;

в Днепре — на 32%;

в Харькове — на 27%;

в Виннице — на 23%;

в Николаеве — на 18%;

в Черкассах и Чернигове — на 16%;

в Хмельницком — на 7%.

В период с 25 сентября по 2 октября количество объявлений в Киеве выросло на 5,4%, в Одессе — на 3,2%. В Харькове их количество осталось без изменений.

В западных городах объявлений становится меньше

За два месяца больше сократилось количество объявлений в Черновцах — на 65%, Ужгороде — на 61% и Ивано-Франковске — на 59%.

В Луцке предложение сократилось на 35%, Тернополе — на 34%, Полтаве — на 24%, Львове — на 22%. В Житомире спад составил 18%, в Ровно — 11%, а в Кропивницком — 2%.

В течение недели количество объявлений продолжило сокращаться в Ужгороде — на 19,4%, Львове — на 10,5% и Ивано-Франковске — на 7,6%.