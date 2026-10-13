Потребление электроэнергии в Украине выросло на 4,1%: что нужно сделать

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Украинцам рекомендуют ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.
В результате вражеских обстрелов в прифронтовых и приграничных с россией регионах — на утро новые обесточения в Черниговской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Там, где это разрешают условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех обесточенных потребителей — говорится в сообщении «Укрэнерго».
13 октября по состоянию на 09:30 потребление электричества было на 4,1% выше, чем в это же время в предыдущий день — в понедельник.
Причина изменений — облачная погода почти на всей территории Украины. Это приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему увеличению объема энергопотребления из общей сети.
Напомним, во вторник, 13 октября, в Киеве ввели индивидуальные графики отключения света.
Как сообщает пресс-служба компании ДТЭК Киевские электросети, искать свой дом в списках групп не нужно — у каждого адреса свой персональный график. Проверить его можно в официальных сервисах ДТЭК Киевские электросети и в приложении Киев Цифровой.
У каждого дома свой график
Индивидуальные графики рассчитываются отдельно для каждого дома. Даже соседние здания могут иметь разные периоды отключений из-за особенностей схемы электропитания и технических возможностей сети. Поэтому для получения актуальной информации нужно проверять график именно по своему адресу: названию улицы и номеру дома.