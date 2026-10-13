Почему украинцы получают две платежки за газ

Распределение газа подразумевает обслуживание газопроводов, оборудования и систем регулирования давления. За данную услугу потребители получают отдельный счет.

Это объяснили в « Газсетях ».

Когда газ используется для приготовления пищи на плите или отопления дома, счетчик фиксирует объем потребления. Именно за это количество газа потребитель платит поставщику. В то же время, чтобы топливо попало в дом, оно должно пройти через газовую сеть, работу которой обеспечивают отдельно.

До 2020 года стоимость распределения входила в общий платеж за газ. Впоследствии ее выделили в отдельную плату и изменили принцип начисления: бытовые потребители стали оплачивать распределение равными частями в течение года.

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Такой подход учитывает сезонность потребления газа. Зимой его используют гораздо больше, чем в теплое время года, однако газовая сеть требует обслуживания независимо от сезона.

Куда идут деньги

Чтобы газ стабильно поступал в дома, специалисты в течение года выполняют ряд работ. В частности, они:

обследуют газопроводы и устраняют утечки;

ремонтируют сети и обслуживают оборудование;

поддерживают работу систем регулирования давления;

обеспечивают готовность аварийно-диспетчерской службы к вызовам.

Эти работы не прекращаются даже летом, когда отопительный сезон уже завершился.

Равномерная оплата распределения в течение года позволяет постоянно финансировать обслуживание сетей. Для потребителей такой подход также означает, что им не приходится платить значительно больше за распределение газа в зимние месяцы.

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Следовательно, плата за распределение охватывает не только обеспечение прохождения газа в дом, но и постоянное содержание газовой сети в надлежащем состоянии.

Мы писали , что частные газодобывающие компании смогут экспортировать до 15% ежемесячного добывающего газа. Средства от продажи за границу будут направляться на защиту газодобывающих предприятий от российских атак и укрепление обороноспособности Украины.

Ранее Кабинет Министров сохранил действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла до 31 марта, то есть фактически до конца отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

«Это решение принято в условиях действия моратория на повышение тарифов, введенного парламентом на время военного положения, и с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране», — подчеркнул глава правительства.

Также речь шла о том, что Европе грозит газовый дефицит: энергии может не хватить для миллионов домохозяйств. Природный газ широко используется в Европе для отопления зданий, работы промышленности и производства электроэнергии.