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Почему украинцы получают две платежки за газ

Энергетика
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Почему украинцы получают две платежки за газ
Почему украинцы получают две платежки за газ
Распределение газа подразумевает обслуживание газопроводов, оборудования и систем регулирования давления. За данную услугу потребители получают отдельный счет.
Это объяснили в «Газсетях».
Когда газ используется для приготовления пищи на плите или отопления дома, счетчик фиксирует объем потребления. Именно за это количество газа потребитель платит поставщику. В то же время, чтобы топливо попало в дом, оно должно пройти через газовую сеть, работу которой обеспечивают отдельно.
До 2020 года стоимость распределения входила в общий платеж за газ. Впоследствии ее выделили в отдельную плату и изменили принцип начисления: бытовые потребители стали оплачивать распределение равными частями в течение года.
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Такой подход учитывает сезонность потребления газа. Зимой его используют гораздо больше, чем в теплое время года, однако газовая сеть требует обслуживания независимо от сезона.

Куда идут деньги

Чтобы газ стабильно поступал в дома, специалисты в течение года выполняют ряд работ. В частности, они:
  • обследуют газопроводы и устраняют утечки;
  • ремонтируют сети и обслуживают оборудование;
  • поддерживают работу систем регулирования давления;
  • обеспечивают готовность аварийно-диспетчерской службы к вызовам.
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Эти работы не прекращаются даже летом, когда отопительный сезон уже завершился.
Равномерная оплата распределения в течение года позволяет постоянно финансировать обслуживание сетей. Для потребителей такой подход также означает, что им не приходится платить значительно больше за распределение газа в зимние месяцы.
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Следовательно, плата за распределение охватывает не только обеспечение прохождения газа в дом, но и постоянное содержание газовой сети в надлежащем состоянии.
Мы писали, что частные газодобывающие компании смогут экспортировать до 15% ежемесячного добывающего газа. Средства от продажи за границу будут направляться на защиту газодобывающих предприятий от российских атак и укрепление обороноспособности Украины.
Ранее Кабинет Министров сохранил действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла до 31 марта, то есть фактически до конца отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
«Это решение принято в условиях действия моратория на повышение тарифов, введенного парламентом на время военного положения, и с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране», — подчеркнул глава правительства.
Также речь шла о том, что Европе грозит газовый дефицит: энергии может не хватить для миллионов домохозяйств. Природный газ широко используется в Европе для отопления зданий, работы промышленности и производства электроэнергии.
Из-за геополитических конфликтов и высоких летних цен, заставивших трейдеров продавать газ вместо его закачки, запасы в ЕС упали до самого низкого уровня за весь период учета с 2011 года, опустившись чуть ниже отметки в 70%.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Цены на газ
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