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Кабмин сохранил льготные цены на газ до конца отопительного сезона

Энергетика
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Кабмин сохранил льготные цены на газ до конца отопительного сезона
Кабмин сохранил льготные цены на газ до конца отопительного сезона
Кабинет Министров сохранил действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла до 31 марта, то есть фактически до конца отопительного сезона.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Почему сохранили льготные цены на газ

«Это решение принято в условиях действия моратория на повышение тарифов, введенного парламентом на время военного положения, и с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране», — подчеркнул глава правительства.
По его словам, правительство также работает над исполнением обязательств перед международными партнерами. Совместно с другими органами власти прорабатывается совершенствование тарифной политики и введение справедливого и прозрачного тарифообразования.
В то же время планируется увеличение адресной помощи для людей, которые в ней действительно нуждаются.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Киеве вступил в силу новый тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для населения. Стоимость холодной воды и водоотвода составит 63,79 грн за кубометр.
Также мы рассказывали, что Международный валютный фонд предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года. В долгосрочной перспективе МВФ считает необходимым полностью либерализовать цены на энергоресурсы. По мнению Фонда, только рыночное ценообразование сможет обеспечить поступление частных инвестиций, необходимых для послевоенного обновления энергетического сектора.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ТарифыЦены на газГаз
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