Кабмин сохранил льготные цены на газ до конца отопительного сезона

Кабинет Министров сохранил действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла до 31 марта, то есть фактически до конца отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Почему сохранили льготные цены на газ

«Это решение принято в условиях действия моратория на повышение тарифов, введенного парламентом на время военного положения, и с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране», — подчеркнул глава правительства.

По его словам, правительство также работает над исполнением обязательств перед международными партнерами. Совместно с другими органами власти прорабатывается совершенствование тарифной политики и введение справедливого и прозрачного тарифообразования.

В то же время планируется увеличение адресной помощи для людей, которые в ней действительно нуждаются.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Киеве вступил в силу новый тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для населения. Стоимость холодной воды и водоотвода составит 63,79 грн за кубометр.