Кабмин сохранил льготные цены на газ до конца отопительного сезона
Кабинет Министров сохранил действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла до 31 марта, то есть фактически до конца отопительного сезона.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
Почему сохранили льготные цены на газ
«Это решение принято в условиях действия моратория на повышение тарифов, введенного парламентом на время военного положения, и с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране», — подчеркнул глава правительства.
По его словам, правительство также работает над исполнением обязательств перед международными партнерами. Совместно с другими органами власти прорабатывается совершенствование тарифной политики и введение справедливого и прозрачного тарифообразования.
В то же время планируется увеличение адресной помощи для людей, которые в ней действительно нуждаются.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Киеве вступил в силу новый тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для населения. Стоимость холодной воды и водоотвода составит 63,79 грн за кубометр.
Также мы рассказывали, что Международный валютный фонд предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года. В долгосрочной перспективе МВФ считает необходимым полностью либерализовать цены на энергоресурсы. По мнению Фонда, только рыночное ценообразование сможет обеспечить поступление частных инвестиций, необходимых для послевоенного обновления энергетического сектора.
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