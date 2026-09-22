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Три вещи, которые следует сделать до начала отопительного сезона

Энергетика
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К отопительному сезону следует подготовить три вещи
К отопительному сезону следует подготовить три вещи
С приближением отопительного сезона есть вопросы, которые лучше решить заранее.
Чтобы с началом отопительного сезона не пришлось спешно решать то, о чем можно позаботиться уже сейчас, Yasno предлагает проверить свою готовность по трем ключевым пунктам.

Тариф на электроотопление

Тариф на электроотопление действует с 1 октября по 30 апреля и позволяет владельцам квартир и частных домов с электроотопительными установками экономить до 40% на оплате электроэнергии.
Тем, кто пользовался тарифом на электроотопление в прошлом сезоне, стоит проверить в Личном кабинете, корректно ли зафиксирована эта информация на новый отопительный сезон. Она отображается в разделе «Тариф». При правильном оформлении там будет указано, что по вашему адресу применяется тариф на электроотопление.
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Если же в этот отопительный сезон вы планируете воспользоваться тарифом впервые, необходимо оформить соответствующую техническую документацию, установить электроотопительную установку, а затем обратиться в распределительную компанию для внесения изменений в паспорт точки распределения.
Для тех, у кого уже установлена ​​электроотопительная установка, получить необходимую документацию и заказать проверку можно у оператора системы распределения, к сетям которого подключен объект.
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Отсутствие долгов за электроэнергию

Когда световой день становится короче, а температура снижается, растет потребность в дополнительном освещении и обогреве жилья, а вместе с этим и потребление электроэнергии. Соответственно могут увеличиваться и суммы в счетах за свет. Чтобы не накапливать долги, следует ежемесячно до 20 числа платить счета за электроэнергию в полном объеме.

Энергетические решения на случай отключений

Если возникнет необходимость применять графики отключения электроэнергии, следует заранее позаботиться об альтернативных источниках питания, которые смогут обеспечить хотя бы базовые потребности семьи. Пригодятся павербанки, LED-освещение, портативные зарядные станции, солнечные панели и другие энергетические решения.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, сколько стоит час работы самой популярной бытовой техники и как сократить расходы.
Также мы писали, что украинская энергосистема сегодня лучше подготовлена ​​к прохождению пятой зимы с начала полномасштабного вторжения. Но ключевым фактором остается усиление защиты.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭнергетика Украины
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