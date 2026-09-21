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В Венгрии построят хранилища для украинского горючего — «Нафтогаз»

Энергетика
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Группа "Нафтогаз" подписала меморандум с венгерской компанией MOL
Группа "Нафтогаз" подписала меморандум с венгерской компанией MOL
Группа Нафтогаз и венгерская MOL Downstream Private Company Limited by Shares (MOL) во время первого саммита Карпатской восьмерки подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украино-венгерской границы. Документ предусматривает совместную проработку и реализацию проекта. Созданные мощности планируется использовать для обеспечения потребностей украинского рынка.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Нафтогаз и MOL будут развивать инфраструктуру для хранения горючего

Исполняющий обязанности главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Федоренко отметил, что в условиях постоянных российских атак на топливную инфраструктуру диверсификация маршрутов поставок и создание дополнительных мощностей для хранения за пределами зоны обстрелов является вопросом стабильности рынка.
По его словам, реализация совместного проекта в перспективе должна повысить надежность поставок топлива для украинских потребителей и способствовать развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией.

Нафтогаз и Orlen договорились о поставках LNG

Также во время саммита Карпатской восьмерки Группа Нафтогаз и польская компания Orlen подписали два меморандума, направленных на усиление энергетической безопасности Украины и диверсификацию маршрутов поставок энергоресурсов.
Один из документов предусматривает поставку трех партий сжиженного природного газа (LNG) в первом квартале 2027 года. Дополнительные объемы LNG при необходимости должны помочь обеспечить потребности Украины в период пикового сезонного потребления.
Генеральный директор и председатель правления Orlen Иренеуш Фафара отметил, что сотрудничество с Украиной — это важная составляющая обязательств компании по обеспечению энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы.
По его словам, усиление партнерства с Нафтогазом создает дополнительные возможности для диверсификации поставок и повышения устойчивости энергетической системы региона. Он также назвал сотрудничество долгосрочным партнерством, отвечающим интересам обеих компаний.

Укрнафта договорилась о поставках нефтепродуктов

Еще один меморандум с польской компанией подписала Укрнафта, входящая в Группу Нафтогаз. Документ предусматривает поставку нефтепродуктов для украинского рынка на сумму до $500 млн.
Это должно дополнительно усилить стабильность поставок топлива в условиях мирового нефтяного кризиса, вызванного событиями на Ближнем Востоке.
Документ также предусматривает проработку возможности поставки украинской нефти для переработки на нефтеперерабатывающих заводах в Центральной Европе.
Еще одним направлением сотрудничества может стать потенциальная передача Укрнафте подержанных топливовозов для транспортировки нефтепродуктов.
По материалам:
Finance.ua
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