В прифронтовых регионах могут появиться передвижные АЗС Сегодня 17:20 — Энергетика В нескольких прифронтовых областях уже уничтожено большинство АЗС.

В прифронтовых регионах Украины могут разрешить работу передвижных автозаправочных станций. Соответствующий законопроект уже подготовлен для внесения в Верховную Раду.

Об этом рассказала один из инициаторов проекта, заместитель министра финансов Светлана Воробей, на форуме «Think Small First — Сначала думай о малых», передает Финансовый клуб.

Законопроект о передвижных АЗС

«Пакет документов готов. Я пока не знаю, кто его внесет. Думаю, что депутаты его поддержат, — считает госпожа Воробей. — Хотя некоторые представители рынка не в восторге от идеи. Я думаю, что мы найдем добросовестных игроков, которые займутся этим».

Такая инициатива возникла в ответ на систематическое уничтожение российской федерацией заправок украинских операторов горючего. В нескольких прифронтовых областях уже уничтожено большинство АЗС.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что с начала 2026 года в Киеве враг повредил 16 автозаправочных станций.