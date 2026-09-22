В прифронтовых регионах могут появиться передвижные АЗС

В прифронтовых регионах Украины могут разрешить работу передвижных автозаправочных станций. Соответствующий законопроект уже подготовлен для внесения в Верховную Раду.
Об этом рассказала один из инициаторов проекта, заместитель министра финансов Светлана Воробей, на форуме «Think Small First — Сначала думай о малых», передает Финансовый клуб.
Законопроект о передвижных АЗС
«Пакет документов готов. Я пока не знаю, кто его внесет. Думаю, что депутаты его поддержат, — считает госпожа Воробей. — Хотя некоторые представители рынка не в восторге от идеи. Я думаю, что мы найдем добросовестных игроков, которые займутся этим».
Такая инициатива возникла в ответ на систематическое уничтожение российской федерацией заправок украинских операторов горючего. В нескольких прифронтовых областях уже уничтожено большинство АЗС.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с начала 2026 года в Киеве враг повредил 16 автозаправочных станций.
российские удары по автозаправочным станциям не приведут к дефициту горючего в Украине, а поврежденные объекты постепенно возобновляют работу, заявлял основатель группы Prime Дмитрий Лёушкин. По его словам, массового сокращения количества автозаправок из-за российских атак также не ожидается. Он отметил, что восстановление поврежденных АЗС не требует значительного времени.