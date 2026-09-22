Мадяр выступил против хранилища украинской нефти в Венгрии

В понедельник в парламенте обсуждали подписанное накануне соглашение о сотрудничестве между украинским Нафтогазом и компанией Mol. Оно касается возможного хранения стратегических запасов украинской нефти в Венгрии.
В этой связи Петер Мадяр заявил, что в Венгрии не будут построены хранилища украинской нефти, пока у власти будет находиться правительство «Тисы».
По словам главы правительства, компания «Mol» еще при правительстве Виктора Орбана начала переговоры с украинским «Нафтогазом» о возможности хранения нефти в Венгрии. В то же время, нынешнее правительство считает неприемлемым то, что компания вела переговоры с украинской стороной без согласия правительства.
Мадяр отметил, что накануне также сообщил главе «Mol» Жолту Хернади, что считает действия компании неприемлемыми. Он ожидает, что «Mol» будет относиться к венгерскому государству как владельцу 25% доли.
По словам представителей «Mol», дело еще не дошло до этапа, на котором о нем нужно было бы сообщать.
В компании заявили, что сейчас находятся только в начале подготовительного процесса, который может занять годы. В его рамках изучаются технические, финансовые и регуляторные условия хранения газа в Венгрии. Поскольку процесс, как ожидается, будет длительным, правительство о нем не уведомляли.
В «Mol» считают, что подписанное с «Нафтогазом» право на намерения соответствует международной практике, в рамках которой европейские страны оказывают друг другу взаимную помощь в хранении стратегических запасов нефти и других углеводородов.
Группа «Mol» уже сейчас хранит в Венгрии объемы, относящиеся к стратегическим запасам стран ЕС и государств, не входящих в ЕС. По сообщению компании, в настоящее время она изучает технические условия, финансовые возможности, а также экологические, безопасные и нормативные требования.
Реакция МИД Украины
На ситуацию отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.
«Еще одним неожиданным поворотом стали заявления, подвергающие сомнению прямое, прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество между украинскими и венгерскими энергетическими компаниями, о котором договорено в двустороннем меморандуме. Когда политика вмешивается в прагматичный бизнес, ничего хорошего из этого не выходит. То, что мы в последнее время слышим из Будапешта, вызывает у нас удивление. Похоже, хотя Виктора Орбана нет, его политика обструкционизма и изоляционизма продолжает процветать», — написал в соцсети Х министр иностранных дел Андрей Сибига.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Группа Нафтогаз и венгерская MOL Downstream Private Company Limited by Shares (MOL) во время первого саммита Карпатской восьмерки подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы. Документ предусматривает совместную проработку и реализацию проекта. Созданные мощности планируется использовать для обеспечения потребностей украинского рынка.
Также во время саммита Карпатской восьмерки Группа Нафтогаз и польская компания Orlen подписали два меморандума, направленных на усиление энергетической безопасности Украины и диверсификацию маршрутов поставок энергоресурсов.