Мадяр выступил против хранилища украинской нефти в Венгрии Сегодня 14:21 — Энергетика Премьер-министр Петер Мадяр на пленарном заседании Национального собрания 21 сентября 2026 года

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что в стране не будут строить хранилище для украинской нефти, пока у власти будет находиться правительство его партии «Тиса».

Об этом сообщает венгерская газета Népszava.

Что заявил Мадяр о хранилище украинской нефти

В понедельник в парламенте обсуждали подписанное накануне соглашение о сотрудничестве между украинским Нафтогазом и компанией Mol. Оно касается возможного хранения стратегических запасов украинской нефти в Венгрии.

В этой связи Петер Мадяр заявил, что в Венгрии не будут построены хранилища украинской нефти, пока у власти будет находиться правительство «Тисы».

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По словам главы правительства, компания «Mol» еще при правительстве Виктора Орбана начала переговоры с украинским «Нафтогазом» о возможности хранения нефти в Венгрии. В то же время, нынешнее правительство считает неприемлемым то, что компания вела переговоры с украинской стороной без согласия правительства.

Мадяр отметил, что накануне также сообщил главе «Mol» Жолту Хернади, что считает действия компании неприемлемыми. Он ожидает, что «Mol» будет относиться к венгерскому государству как владельцу 25% доли.

Что говорят в «Mol»

По словам представителей «Mol», дело еще не дошло до этапа, на котором о нем нужно было бы сообщать.

В компании заявили, что сейчас находятся только в начале подготовительного процесса, который может занять годы. В его рамках изучаются технические, финансовые и регуляторные условия хранения газа в Венгрии. Поскольку процесс, как ожидается, будет длительным, правительство о нем не уведомляли.

В «Mol» считают, что подписанное с «Нафтогазом» право на намерения соответствует международной практике, в рамках которой европейские страны оказывают друг другу взаимную помощь в хранении стратегических запасов нефти и других углеводородов.

Группа «Mol» уже сейчас хранит в Венгрии объемы, относящиеся к стратегическим запасам стран ЕС и государств, не входящих в ЕС. По сообщению компании, в настоящее время она изучает технические условия, финансовые возможности, а также экологические, безопасные и нормативные требования.

Реакция МИД Украины

На ситуацию отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

«Еще одним неожиданным поворотом стали заявления, подвергающие сомнению прямое, прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество между украинскими и венгерскими энергетическими компаниями, о котором договорено в двустороннем меморандуме. Когда политика вмешивается в прагматичный бизнес, ничего хорошего из этого не выходит. То, что мы в последнее время слышим из Будапешта, вызывает у нас удивление. Похоже, хотя Виктора Орбана нет, его политика обструкционизма и изоляционизма продолжает процветать», — написал в соцсети Х министр иностранных дел Андрей Сибига.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Группа Нафтогаз и венгерская MOL Downstream Private Company Limited by Shares (MOL) во время первого саммита Карпатской восьмерки подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы. Документ предусматривает совместную проработку и реализацию проекта. Созданные мощности планируется использовать для обеспечения потребностей украинского рынка.