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Дефицит танкеров может вызвать рост цен на топливо даже при дешевой нефти

Энергетика
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Ситуацию усложняет и обстановка безопасности в Красном море
Ситуацию усложняет и обстановка безопасности в Красном море
Дефицит нефтяных танкеров может привести к росту цен на топливо даже при удешевлении сырой нефти. Из-за атак на саудовский нефтепровод больше нефти транспортируют через Ормузский пролив, что повлекло за собой рекордный рост стоимости фрахта танкеров.
Об этом пишет The Wall Street Journal.

Фрахт нефтяных танкеров установил рекорд

Как отмечается, атаки беспилотников на саудовский нефтепровод East-West Pipeline уже заставили Саудовскую Аравию перенаправить большие объемы нефти через Ормузский пролив. Это происходит на фоне и без того ограниченной доступности танкеров.
По данным морской аналитической компании Windward, в начале сентября аренда крупного нефтяного танкера VLCC для погрузки в Персидском заливе и прохождения Ормузского пролива превысила $1 млн в сутки. Это около $26 за баррель — примерно четверть текущей стоимости нефти.
Дефицит танкеров распространился и на другие маршруты. По данным Clarksons Research, средний дневной заработок танкеров VLCC в мире достиг $651 тыс., почти удвоившись за неделю.

Саудовская Аравия потеряла основной маршрут в обход Ормузского пролива

Нефтепровод East-West является основным маршрутом Саудовской Аравии в обход Ормузского пролива. Он транспортировал нефть из Персидского залива в порт Янбу на Красном море. После атак поставки из-за этого маршрута были остановлены.
Собеседники WSJ, знакомые с работой Saudi Aramco, отмечают, что частично возобновить работу нефтепровода могут в течение нескольких дней, однако остаются технические проблемы. Тем временем Aramco предупредила некоторых европейских и азиатских клиентов о возможных задержках или отмене поставок в сентябре и октябре.

Танкеров не хватает из-за маршрутов вокруг Африки

Ситуацию усложняет и обстановка безопасности в Красном море. Саудовские суда перестали проходить через Баб-эль-Мандебский пролив и чаще следуют в обход Африки через мыс Доброй Надежды. По оценке Windward, такой маршрут стоит примерно $1 млн. дополнительно за каждый рейс.
Поэтому Саудовская Аравия увеличивает использование Ормузского пролива и применяет перевалку нефти с судна на судно у побережья Омана. Однако такие операции также занимают танкеры, которые могли использоваться для других перевозок.
По данным Clarksons Research, около 15% мирового флота VLCC в настоящее время находится у побережья Омана. Часть других танкеров задействована на более длинных маршрутах вокруг Африки, что добавляет к путешествию около двух недель.
Высокие затраты на транспортировку могут поддерживать цены на топливо даже в случае снижения стоимости самой нефти. Для нефтеперерабатывающих компаний конечная цена сырья включает не только его стоимость, но и фрахт, отмечает бывший энерготрейдер и преподаватель Оксфордского университета Ади Имсырович.
По материалам:
Слово і Діло
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