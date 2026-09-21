Дефицит танкеров может вызвать рост цен на топливо даже при дешевой нефти

Дефицит нефтяных танкеров может привести к росту цен на топливо даже при удешевлении сырой нефти. Из-за атак на саудовский нефтепровод больше нефти транспортируют через Ормузский пролив, что повлекло за собой рекордный рост стоимости фрахта танкеров.
Как отмечается, атаки беспилотников на саудовский нефтепровод East-West Pipeline уже заставили Саудовскую Аравию перенаправить большие объемы нефти через Ормузский пролив. Это происходит на фоне и без того ограниченной доступности танкеров.
По данным морской аналитической компании Windward, в начале сентября аренда крупного нефтяного танкера VLCC для погрузки в Персидском заливе и прохождения Ормузского пролива превысила $1 млн в сутки. Это около $26 за баррель — примерно четверть текущей стоимости нефти.
Дефицит танкеров распространился и на другие маршруты. По данным Clarksons Research, средний дневной заработок танкеров VLCC в мире достиг $651 тыс., почти удвоившись за неделю.
Саудовская Аравия потеряла основной маршрут в обход Ормузского пролива
Нефтепровод East-West является основным маршрутом Саудовской Аравии в обход Ормузского пролива. Он транспортировал нефть из Персидского залива в порт Янбу на Красном море. После атак поставки из-за этого маршрута были остановлены.
Собеседники WSJ, знакомые с работой Saudi Aramco, отмечают, что частично возобновить работу нефтепровода могут в течение нескольких дней, однако остаются технические проблемы. Тем временем Aramco предупредила некоторых европейских и азиатских клиентов о возможных задержках или отмене поставок в сентябре и октябре.
Танкеров не хватает из-за маршрутов вокруг Африки
Ситуацию усложняет и обстановка безопасности в Красном море. Саудовские суда перестали проходить через Баб-эль-Мандебский пролив и чаще следуют в обход Африки через мыс Доброй Надежды. По оценке Windward, такой маршрут стоит примерно $1 млн. дополнительно за каждый рейс.
Поэтому Саудовская Аравия увеличивает использование Ормузского пролива и применяет перевалку нефти с судна на судно у побережья Омана. Однако такие операции также занимают танкеры, которые могли использоваться для других перевозок.
По данным Clarksons Research, около 15% мирового флота VLCC в настоящее время находится у побережья Омана. Часть других танкеров задействована на более длинных маршрутах вокруг Африки, что добавляет к путешествию около двух недель.
Высокие затраты на транспортировку могут поддерживать цены на топливо даже в случае снижения стоимости самой нефти. Для нефтеперерабатывающих компаний конечная цена сырья включает не только его стоимость, но и фрахт, отмечает бывший энерготрейдер и преподаватель Оксфордского университета Ади Имсырович.