Макрон призвал ЕС временно смягчить требования к топливу Сегодня 09:32 — Энергетика

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европейскую комиссию временно смягчить отдельные требования к горючему, чтобы увеличить его производство и импорт и сдержать рост цен на энергоносители.

Соответствующее письмо французский лидер направил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, пишет Politico.

По словам Макрона, из-за ситуации на мировом нефтяном рынке ЕС должен усилить возможности по производству и импорту горючего в краткосрочной перспективе.

Почему Макрон обратился в Еврокомиссию

Издание отмечает, что в последнее время президент Франции сталкивается с давлением и потенциальными социальными беспорядками из-за высокой стоимости топлива. Однако Парижу недостаточно финансовых возможностей для понижения внутренних налогов на топливо.

Такая ситуация сложилась на фоне конфликта в Персидском заливе. Поэтому Макрон вынужден обратиться к ЕС за помощью.

Французский лидер предложил смягчить требования качества дизельного и авиационного топлива, увеличить долю биотоплива в дизеле, а также отсрочить некоторые новые обязательства для импортеров ископаемого топлива.

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По словам Макрона, такие меры позволят «усилить возможности импорта и производства в краткосрочной перспективе» и увеличить объемы топлива, доступного на внутреннем рынке ЕС.

В своем письме президент Франции подчеркнул, что почти полное закрытие Ормузского пролива с марта 2026 привело к сокращению мирового предложения нефти и нефтепродуктов.

По его оценке, мировые нефтяные запасы за этот период сократились более чем на 500 млн баррелей. Дополнительное давление на рынок создают удары по энергетической инфраструктуре россии и стран Ближнего Востока, а также восстановление спроса в Азии.

«Считаю полезным обратить ваше внимание на несколько моментов, которые, если будут решены и реализованы на европейском уровне, могут коллективно укрепить наши импортные и производственные мощности в краткосрочной перспективе», — написал Макрон в письме, отправленном фон дер Ляен.

Что предлагает президент Франции

Лидер Франции предлагает пересмотреть требования к плотности, испаряемости и содержанию серы, чтобы нефтеперерабатывающие заводы могли увеличить выпуск дизельного и авиационного топлива.

По его мнению, в зависимости от конфигурации НПЗ это может обеспечить прирост производства на 5−20%. Он также напомнил, что аналогичные временные послабления уже применялись в ЕС во время пандемии COVID-19.

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Еще одним инструментом Макрон назвал расширение использования дизельного горючего B10 вместо стандартного B7. Горючее B10 содержит до 10% биодизеля, тогда как B7 — до 7%. По мнению президента Франции, это создаст дополнительные возможности по обеспечению рынка дизелем.