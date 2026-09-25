Что будет с «зеленым» тарифом для домашних СЭС: решение НКРЭКУ

Солнечные панели для частных домохозяйств не всегда будут иметь одинаковую цену продажи электроэнергии в сеть. НКРЭКУ уточнила правила расчетов для владельцев солнечных генерирующих установок, в частности для электроэнергии, отпущенной в отдельные ночные часы и сверх разрешенного объема.

Как определить цену электроэнергии

НКРЭКУ утвердила изменения к Правилам розничного рынка электрической энергии и порядку продаж и учета электроэнергии. Они уточняют механизм, согласно которому поставщики универсальных услуг будут покупать электроэнергию у частных домохозяйств с солнечными установками.

Для электроэнергии, отпущенной в сеть:

с 23:00 до 04:00 в период с 1 апреля по 31 октября;

с 21:00 до 06:00 в период с 1 ноября по 31 марта,

цена будет определяться по более низкому из двух значений — «зеленому» тарифу, установленному для конкретного домохозяйства, или по цене на рынке «на сутки вперед» в соответствующее время.

Такой же принцип будет применяться, если домохозяйство отпускает в сеть больше электроэнергии, чем позволено почасовым объемом в соответствии с установленной мощностью генерирующей установки.

«Зеленый» тариф в целом не снижают

В НКРЭКУ отмечают, что изменения не означают общего снижения «зеленого» тарифа для частных домохозяйств. Новый механизм относится только к определенным объемам электроэнергии — отпущенным в указанные ночные часы или сверх разрешенного почасового объема.

Изменения были разработаны во исполнение закона № 4937-IX от 15 июля 2026 года и для приведения нормативных актов НКРЭКУ в соответствие с законодательством.

Также решение обновляет отдельные положения относительно договорных отношений на розничном рынке электроэнергии, в частности, из-за прекращения действия Хозяйственного кодекса Украины.