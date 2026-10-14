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Бизнес переходит на солнечные станции с аккумуляторами

Энергетика
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Бизнес переходит на солнечные станции с аккумуляторами
Бизнес переходит на солнечные станции с аккумуляторами
Украинский бизнес более активно устанавливает гибридные электростанции или отдельные системы накопления электроэнергии.
Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола «Финансового клуба» на тему «Энергокредиты в преддверии зимы: как банки финансируют энергоустойчивость».
«Мы за последние пару месяцев перешли от просто солнца к солнцу плюс накопление как такового золотого стандарта, с чем клиенты приходят», — отметил руководитель проектов и программ продаж энергетических продуктов ОТП Банка Руслан Дорошенко.
И сейчас солнечные станции без накопителей теряют популярность. «На сегодняшний день это уже золотой стандарт: вряд ли сейчас кто-то будет строить солнечную станцию ​​без накопления. Поэтому если объединить солнце и накопление, то в нашем портфеле они занимают 90%, а 10% - газотурбинная, газопоршневая генерация и еще классические генераторы», — рассказал Руслан Дорошенко.

Причина такой тенденции

Неравномерность солнечной генерации: больше всего электроэнергии станции производят днем, тогда как пиковое потребление приходится на утро и вечер.
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«С 2025 года пошла яркая тенденция и сейчас, в 2026-м, она только продолжается: переход либо на гибридные электростанции, либо на отдельные проекты по приобретению и установке установок хранения энергии, так называемые BESS», — говорит руководитель управления развития агробизнеса и альтернативных продуктов финансирования Кредобанка Роман Пудлык.
Аккумуляторы позволяют сохранять излишек электроэнергии и использовать его в другое время. «BESS — это большая батарейка, которая накапливает энергию в момент, когда она стоит дешево и ее много от солнца, а потом есть возможность отдать ее в сеть в пиковые часы и заработать на этом», — говорит Руслан Дорошенко.
В то же время гибридные проекты требуют больше начальных инвестиций, чем установка самих солнечных панелей. «Спрос переместился больше к системам накопления электроэнергии, потому что рынок „насытился“ солнцем и возникла необходимость сохранять эту электроэнергию, чтобы использовать ее позже. Потому мы видим сейчас значительный спрос на системы накопления», — рассказал Руслан Дорошенко.

Солнечная станция без системы накопления может утратить экономическую привлекательность

«Солнечная станция как инструмент без системы накопления уйдет в прошлое, потому что наш рынок дошел до того, что мы накопили солнечной генерации достаточно. Теперь следующий шаг — эту электроэнергию хранить. И большой плюс в том, что технологии хранения дешевеют и становятся надежнее», — уверен Руслан Дорошенко.
По материалам:
Фінансовий клуб
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