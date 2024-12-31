«Гигават Зеленского» построен менее чем наполовину: кто добавил больше всего мощности — Finance.ua
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«Гигават Зеленского» построен менее чем наполовину: кто добавил больше всего мощности

Энергетика
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«Гигават Зеленского» построен менее чем наполовину: кто добавил больше всего мощности
«Гигават Зеленского» построен менее чем наполовину: кто добавил больше всего мощности
В конце декабря с анонсированным президентом 1 ГВт новых маневровых электростанций подключено около 30%.
Об этом сообщает Forbes Ukraine.
Газовая генерация электроэнергии в Украине в 2024 году не достигла запланированных масштабов. По оценкам главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, было установлено около 300 МВт новых мощностей, но реально работают всего 150 МВт.
Основные подключения:
  • 50 МВт — газовые установки Оператора ГТС;
  • 28 МВт — американская газовая турбина «Энергоатома»;
  • 22 МВт — небольшие установки (до 1 МВт), установленные для нужд частного бизнеса.
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Часть проектов не удалось завершить из-за длительных процессов согласования, поиска турбин, разработки проектной документации, подключения и обучения персонала, что, по словам дипломата и руководителя проекта по восстановлению критической инфраструктуры ПРООН Елены Зеркаль, занимает по меньшей мере год.
Несмотря на частичную реализацию планов, текущий год стал толчком для развития отрасли, считает заместитель председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрей Жупанин. Благодаря активизации процессов в 2025 году планируется подключение не менее 500 МВт новых газовых мощностей.
За июнь-ноябрь банки открыли кредитные линии на 8 млрд грн для поддержки генерационных проектов, что соответствует дополнительным 400 МВт мощностей.
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Эксперты отмечают, что создание распределенной газовой генерации хоть и не обеспечит полной энергетической стабильности этой зимой, однако закладывает основу для уверенного прохождения следующих зим, в частности 2025−2026 годов.
Напомним, из анонсированного «гигавата Зеленского» в Украине построено всего около 60 МВт, рассказывал ранее экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Министр энергетики Галущенко в начале сентября сообщил, что в Украине установлены сотни МВт мощностей.
По материалам:
Forbes.ua
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