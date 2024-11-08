«Гигават Зеленского»: в «Укрэнерго» рассказали, сколько проектов распределенной генерации уже согласовали — Finance.ua

«Гигават Зеленского»: в «Укрэнерго» рассказали, сколько проектов распределенной генерации уже согласовали Сегодня 11:45 — Энергетика

«Гигават Зеленского»: в «Укрэнерго» рассказали, сколько проектов распределенной генерации уже согласовали

«Укрэнерго» выдало и согласовало технические условия на подключение к сетям более 1,3 ГВт распределенной генерации частной собственности.

Об этом сообщил и.о. главы правления «Укрэнерго» Алексей Брехт на 10-м Киевском международном экономическом форуме.

«На сегодняшний день мы выдали и согласовали технические условия более 1350 МВт распределенной генерации. Большинство объектов — это газовая пиковая генерация», — заявил Брехт.

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По его словам, каждая область определяет свою потребность в объектах генерации для обеспечения электроснабжения потребителей и критической инфраструктуры. Кроме того, «Укрэнерго» подготовило свои рекомендации по развитию энергетики в каждом регионе.

По словам Брехта, 20−25% генерации должны занимать пиковые мощности, 10−15% в региональных энергомиксах должны занимать установки по хранению энергии.

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Напомним, на конференции Ukraine Recovery Conference 2024, проходившей в июне в Берлине президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет построить с помощью партнеров до 1 ГВт маневренной генерации до конца текущего года. Это обещание назвали «Гигават Зеленского».

В сентябре бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что из «Гигавата Зеленского» в Украине построено всего около 60 МВт.

Позже в Минэнерго заявили, что Украина получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности и реализует программу развития 1 ГВт распределенной генерации до конца года.

Діло По материалам:

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