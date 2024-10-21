Зимний дефицит энергогенерирующих мощностей оценивают в 3−4 ГВт — Finance.ua

Зимний дефицит энергогенерирующих мощностей оценивают в 3−4 ГВт Сегодня 19:15 — Энергетика

Зимний дефицит энергогенерирующих мощностей оценивают в 3−4 ГВт

Дефицит мощности по производству электроэнергии в предстоящий отопительный сезон оценивают в 3−4 ГВт с перспективой увеличения из-за длительных обстрелов рф энергообъектов, однако есть планы по его замещению.

Об этом говорится в опубликованном меморандуме об экономической и финансовой политике относительно 5-го пересмотра программы EFF с МВФ.

«Власти оценивают значительный зимний дефицит э/э — 3−4 ГВт с преобладающими рисками ухудшения ситуации, поскольку ракетные атаки продолжаются. У властей есть амбициозный план, включающий установку до 1 ГВт дополнительных генерирующих мощностей, в частности газовых турбин, до конца 2024 г. года, увеличение импорта э/э из ЕС до более чем 2 ГВт и ремонт ключевыми игроками, такими как ДТЭК, большей части их поврежденных тепловых мощностей», — отмечается в документе.

В то же время отмечается, что внутренняя добыча газа Группой «Нафтогаз» и другими игроками удовлетворит большую часть спроса на газ со стороны домохозяйств и промышленных потребителей, а остаточные потребности в газе будут поступать за счет импорта — до 3 млрд куб. м.

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Как сообщалось, ДТЭК, который получил повреждение около 90% мощностей тепловой генерации в результате почти 190 атак с начала полномасштабного вторжения, с 2024 г. инвестировал в ремонт и восстановление ТЭС 2,3 млрд грн. До конца года эти инвестиции будут наращены до 3,8 млрд грн. Также из-за беспрецедентных разрушений ТЭС восстановление в режиме 24/7 будет продолжаться в течение зимы и в последующие годы.

Глава «Укрэнерго» Алексей Брехт в конце сентября в качестве факторов снижения дефицита назвал ожидаемое увеличение импорта электроэнергии с 1,7 ГВт до 2 ГВт (позднее отмечалось, что есть перспектива роста до 2,2 ГВт), возможность использовать аварийную помощь из европейских стран объемом 200 МВт, запланированное введение до конца года объектов распределенной генерации 500 МВт, а также восстановление до зимы дополнительно 1 ГВт мощностей тепловой генерации.

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