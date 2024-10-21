Зимний дефицит энергогенерирующих мощностей оценивают в 3−4 ГВт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зимний дефицит энергогенерирующих мощностей оценивают в 3−4 ГВт

Энергетика
87
Зимний дефицит энергогенерирующих мощностей оценивают в 3−4 ГВт
Зимний дефицит энергогенерирующих мощностей оценивают в 3−4 ГВт
Дефицит мощности по производству электроэнергии в предстоящий отопительный сезон оценивают в 3−4 ГВт с перспективой увеличения из-за длительных обстрелов рф энергообъектов, однако есть планы по его замещению.
Об этом говорится в опубликованном меморандуме об экономической и финансовой политике относительно 5-го пересмотра программы EFF с МВФ.
Читайте также
«Власти оценивают значительный зимний дефицит э/э — 3−4 ГВт с преобладающими рисками ухудшения ситуации, поскольку ракетные атаки продолжаются. У властей есть амбициозный план, включающий установку до 1 ГВт дополнительных генерирующих мощностей, в частности газовых турбин, до конца 2024 г. года, увеличение импорта э/э из ЕС до более чем 2 ГВт и ремонт ключевыми игроками, такими как ДТЭК, большей части их поврежденных тепловых мощностей», — отмечается в документе.
В то же время отмечается, что внутренняя добыча газа Группой «Нафтогаз» и другими игроками удовлетворит большую часть спроса на газ со стороны домохозяйств и промышленных потребителей, а остаточные потребности в газе будут поступать за счет импорта — до 3 млрд куб. м.
Читайте также
Как сообщалось, ДТЭК, который получил повреждение около 90% мощностей тепловой генерации в результате почти 190 атак с начала полномасштабного вторжения, с 2024 г. инвестировал в ремонт и восстановление ТЭС 2,3 млрд грн. До конца года эти инвестиции будут наращены до 3,8 млрд грн. Также из-за беспрецедентных разрушений ТЭС восстановление в режиме 24/7 будет продолжаться в течение зимы и в последующие годы.
Глава «Укрэнерго» Алексей Брехт в конце сентября в качестве факторов снижения дефицита назвал ожидаемое увеличение импорта электроэнергии с 1,7 ГВт до 2 ГВт (позднее отмечалось, что есть перспектива роста до 2,2 ГВт), возможность использовать аварийную помощь из европейских стран объемом 200 МВт, запланированное введение до конца года объектов распределенной генерации 500 МВт, а также восстановление до зимы дополнительно 1 ГВт мощностей тепловой генерации.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.