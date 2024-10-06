Избежать не выйдет: зимой возможны отключения света до 5 часов в день — Finance.ua

Избежать не выйдет: зимой возможны отключения света до 5 часов в день
Зимой неизбежен дефицит генерации, что приведет к отключениям света и в лучшем случае электроэнергии не будет до 5 часов в сутки.
Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на слова энергетиков.
При каких условиях можно добиться оптимистичного сценария
ДТЭК сообщает, что даже по оптимистичному сценарию этой зимой страна столкнется с ежедневными пятичасовыми отключениями электроэнергии.
Это возможно только при условии, что россия больше не будет атаковать энергосистему, а температура не опустится ниже -15 градусов.
«У Украины краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму, но для обеспечения энергетической безопасности в предстоящие зимы мы должны децентрализовать энергетическую систему», — заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Основная проблема этой зимы заключается в повреждении основных электростанций, а не подстанций, большинство из которых защищены укрытиями и быстро ремонтируются, заметил бывший глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
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«Дефицит и отключение неизбежны. Вопрос в том, насколько они будут большими или малыми, и это зависит от того, насколько хорошо защищены электростанции. Противовоздушная оборона критически важна, и децентрализация должна происходить параллельно», — сказал он.
Напомним, 64% опрошенных украинцев на момент проведения опроса имели стабильные поставки электроэнергии, еще около 30% отметили минимальные отключения. 4% сталкиваются с отключениями часто, еще 1% - постоянно.
Справка Finance.ua:
- при низких температурах (минус 10−15 градусов) энергетики могут применять одну очередь в графиках отключений в утренние и вечерние часы. В теплую погоду Украина сможет пройти отопительный сезон без отключений;
- даже при худшем сценарии зимой в Киеве будут работать котельные, больницы и бюветы;
- Зеленский сообщил, что россия этой осенью, по имеющимся данным, может нанести воздушные удары по трем украинским атомным электростанциям.
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