Укренерго прогнозує незначні обмеження електрики взимку — Finance.ua
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Укренерго прогнозує незначні обмеження електрики взимку

Енергетика
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Укренерго прогнозує незначні обмеження електрики взимку
Укренерго прогнозує незначні обмеження електрики взимку
За умови низьких температур (мінус 10−15 градусів) енергетики можуть застосовувати одну чергу у графіках відключень у ранкові та вечірні години. За теплої погоди Україна зможе пройти опалювальний сезон без відключень.
Про це повідомив в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт на виїздному засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 30 вересня, передає Укрінформ.
Він зазначив, що Укренерго підготувало оновлений прогнозний баланс на осінньо-зимовий період. «Цей документ передбачає, що у трьох місяцях — грудень, січень і лютий — нас можуть очікувати певні незначні обмеження у споживанні електроенергії», — сказав Брехт.
За його словами, потреба обмежувати споживання може виникнути у ранкові та вечірні години у робочі дні.
«При температурі, яка буде „нульовою“ або характеризуватиметься позитивними значеннями ми будемо проходити цей період без обмежень. Якщо говорити про температуру мінус 10−15 градусів, то обмеження можливі. Але вони не мають сягати понад 1−1,5 ГВт, що співмірно одній черзі у графіках відключень», — зауважив Брехт.
Очільник Укренерго наголосив, що компанія відпрацьовує механізми для компенсації дефіциту в енергосистемі, одним із таких механізмів є імпорт. За словами Брехта, наразі йдеться про потенційну можливість збільшення потужності перетину на 300 МВт — до 2 ГВт.
Другим механізмом подолання дефіциту є аварійна допомога. Розглядається також і відновлення та будівництво нової генерації.
«За попередніми оцінками, реальних об’єктів, які можуть бути введені в експлуатацію або відремонтовані цьогоріч, це близько 500 МВт потужностей. Із них половина — об’єкти розподіленої генерації», — повідомив Брехт.
Ще 250 МВт потужностей може надати енергосистемі будівництво плавучих електростанцій.
За матеріалами:
Укрінформ
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