россия атаковала подстанцию ​​и обесточила линию питания оккупированной Запорожской АЭС — Finance.ua
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россия атаковала подстанцию ​​и обесточила линию питания оккупированной Запорожской АЭС

Энергетика
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В результате очередной атаки россии на магистральную подстанцию ​​была обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской атомной электростанции, что поставило ее на грань блэкаута.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
«Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленного выполнения резолюции МАГАТЭ и возвращения станции под контроль Украины. Только так возможно ее безопасное функционирование», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрела, чтобы как можно скорее возобновить питание станции.

Ситуация на ЗАЭС

11 августа на временно оккупированной Запорожской АЭС произошел пожар, не повлекший утечки вредных веществ, и станция продолжила работать в штатном режиме.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пожар устроили российские оккупанты. В «Энергоатоме» считают, что причиной инцидента могла быть халатность оккупантов или умышленный поджог.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в результате пожара серьезно пострадала градирня Запорожской АЭС, которую, вероятно, придется демонтировать.
27 сентября одна из подстанций вблизи контролируемой территории Запорожской АЭС, по предварительной информации, подверглась атаке дрона. Эксперты МАГАТЭ также зафиксировали звуки взрывов.
По материалам:
РБК-Україна
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