Більшість українців позитивно оцінюють дії влади у боротьбі з енергетичною кризою — опитування Сьогодні 21:33 — Енергетика

Більшість українців позитивно оцінюють дії влади у боротьбі з енергетичною кризою — опитування

64% опитаних українців на момент проведення опитування мали стабільне постачання електроенергії, ще близько 30% зазначили про мінімальні відключення. 4% стикаються з відключеннями часто, ще 1% - постійно.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг, проведеного 20−23 вересня 2024 року.

Серед регіонів найгіршою ситуація є у східних областях: 13% опитаних мешканців зазначають про часті відключення.

Майже 90% респондентів планують провести осінньо-зимовий період 2024 року на своєму постійному місці проживання. Переміститись планують близько 10%: 4% у межах області, 3% у межах країни, 2% за кордон. Про плани переміщення частіше зазначають молодші опитані та мешканці Сходу.

Серед заходів влади щодо покращення ситуації в українській енергетиці, найбільше опитані українці поінформовані про відновлення зруйнованих енергооб’єктів (50%), залучення коштів та енергетичного обладнання від міжнародних партнерів (38%) та посилення захисту енергооб’єктів (36%).

Про розвиток розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії поінформовані 19−20% опитаних. Про жоден із заходів не знають 8%. Молодші групи загалом більше поінформовані про заходи, спрямовані на покращення енергетичної ситуації.

Ефективними дії влади щодо покращення ситуації в енергетиці вважають 66% респондентів:

12% вважають їх цілком ефективними,

54% - скоріше ефективними.

Неефективними дії вважають 30% (23% оцінили їх як скоріше неефективні, 7% зовсім не неефективні).

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