В Украине досрочно отремонтировали и подключили еще один блок АЭС — Finance.ua
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В Украине досрочно отремонтировали и подключили еще один блок АЭС

Энергетика
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В Украине на 12 дней раньше срока подключили энергоблок АЭС к сети после ремонта, что укрепит энергосистему на 1000 МВт перед отопительным сезоном.
Об этом сообщили в НАЭК «Энергоатом».
«1 октября, после планово-предупредительного ремонта, специалисты Энергоатома успешно подключили к энергосети энергоблок одной из АЭС. Идет набор мощности. Благодаря качественной работе атомщиков, блок вывели из ремонта на 12 дней раньше запланированного срока. Таким образом, после выхода блока на полную мощность, отечественная энергосистема укрепится на 1000 МВт», — сообщили в компании Telegram.
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«Энергоатом делает все, чтобы к началу отопительного сезона украинские энергоблоки были перезагружены свежим ядерным топливом и подготовлены к прохождению осенне-зимнего периода. Ремонтная кампания выходит на финишную прямую, и к началу ОЗП все девять блоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, будут готовы к работе в течение самых сложных месяцев.
Он добавил, что специалисты компании «выполняют работы с опережением графиков».
По материалам:
УНН
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