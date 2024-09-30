«Энергоатом» после выступления Зеленского в ООН заказал защиту АЭС от шахедов — Finance.ua
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«Энергоатом» после выступления Зеленского в ООН заказал защиту АЭС от шахедов

Энергетика
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«Энергоатом» после выступления Зеленского в ООН заказал защиту АЭС от шахедов
«Энергоатом» после выступления Зеленского в ООН заказал защиту АЭС от шахедов
«Энергоатом» только 25 сентября 2024 заключил соглашение стоимостью 509 млн грн на проектирование и строительство защитного сооружения на Ровенской атомной электростанции.
Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на «Прозорро».
«То есть надо было Зеленскому в ООН заявить, что энергооборудование у украинских АЭС незащищено и вот-вот станет мишенью для российских ракет, чтобы атомщики начали заниматься проектированием защиты „второго уровня“», — пишет издание.
Речь идет о железобетонных П-образных сооружениях, защищающих крупные трансформаторы от шахедов и осколочных поражений при косвенном попадании ракеты.
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Как пишет издание, эффективность уже доказана на подстанциях «Укрэнерго», которые вместе с Госвосстановлением начали закрывать в прошлом году и работы продолжаются до сих пор — настолько это небыстрая история. Но даже незавершенные полностью постройки уже защищают от ударов.
Как отмечают «Наші гроші», контракт для РАЭС в размере 509 млн грн полностью скрыт, неизвестно никаких данных о размерах сооружения.
«Также заметим очередную активизацию «Укргидроэнерго». В сентябре компания провела закупки по защите целых и восстановлению поврежденных гидроэлектростанций на 1,11 млрд грн. Из которых половина 0,54 млрд грн пришлась на одно соглашение с ЧАО «Укрсталь конструкция» бывшего олигарха Виталия Гайдука (был совладельцем «Индустриального союза Донбасса»). Никаких цен стройматериалов в Прозорро по этим контрактам не обнародуют, — написало издание.
По материалам:
Економічна Правда
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