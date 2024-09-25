рф может атаковать три украинских АЭС этой осенью — Зеленский Сегодня 10:15 — Энергетика

рф может атаковать три украинских АЭС этой осенью — Зеленский

рф этой осенью, по имеющимся данным, может нанести воздушные удары по трем украинским атомным электростанциям.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совбеза ООН.

«Сейчас, когда мы приближаемся к третьей зиме этой войны, россия снова пытается разрушить нашу энергетическую систему. И этой осенью они действуют еще более цинично. Они готовы сделать мишенью наши атомные электростанции. Три АЭС. У нас есть информация, относительно этого есть доказательства» , — сказал Зеленский.

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Президент отметил, что если россия готова дойти до этого, то это означает, что ценности ООН — не важны для москвы.

«Подобный цинизм россии, если дать ему возможность, он просто не поддается осознанию. Устав ООН не дает для этого возможности. И мирная формула также», — подчеркнул глава украинского государства.

Напомним, Европейская комиссия разработала план по поддержке Украины зимой, фокусирующийся на ремонте энергетической инфраструктуры, дальнейшем объединении украинской сети с европейской и стабилизации потоков внутри страны. Таким образом Брюссель хочет обеспечить дополнительные 4,5 ГВт мощностей.

Економічна Правда По материалам:

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