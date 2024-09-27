Як житиме Київ у разі блекауту: відповідь Київради — Finance.ua

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Як житиме Київ у разі блекауту: відповідь Київради

Енергетика
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Як житиме Київ у разі блекауту: відповідь Київради
Як житиме Київ у разі блекауту: відповідь Київради
Навіть за найгіршого сценарію взимку у Києві працюватимуть котельні, лікарні та бювети.
Про це повідомив депутат Київради Олег Костюшко в ефірі Київ24.
«Сьогодні критичні об’єкти, до яких відносяться котельні, помпи, лікарні, не будуть відключатися взагалі. Якщо буде технічна можливість, їх не відключатимуть», — заявив Костюшко.
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Депутат Київради також додав, що основні котельні та вузли водопостачання мають додаткове обладнання, певний рівень захисту та генератори.
«Якщо навіть довгий час не буде електрики, вони все одно працюватимуть на альтернативних елементах живлення», — сказав Костюшко.
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Раніше мер міста Віталій Кличко зазначив, що Київ активно готується до опалювального сезону. Зокрема, місто компенсує ОСББ та ЖБК 75% вартості альтернативних джерел живлення та енергоефективного обладнання. За словами мера, із середини травня тривають гідравлічні випробування теплових мереж.
Він повідомив, що в планах столичної влади відремонтувати понад 150 теплоджерел, понад 200 котлів, а також насосне обладнання.
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Мер Києва підкреслив, що всі котельні міста, де це дозволяє потужність, уже оснащені генераторами для безперебійної роботи. Працюють фахівці і над тим, щоб обладнати генераторами більш потужні теплоджерела. Також місто додатково матиме ще понад 50 пересувних мінікотелень, які будуть розташовані у столичних лікарнях, пологових будинках, на важливих соціальних об’єктах.
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