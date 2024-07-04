Блекаут в Україні: квартири вище 9 поверху можуть залишитися без опалення, — експерт
Відключення електроенергії стане серйозною проблемою для опалення багатоповерхових будинків, і особливо для споживачів, чиї квартири розташовані вище 9 поверху.
Про це попередив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі телеканалу «Київ24».
Ігнатьєв пояснив, що опалення подаватиметься, але є два ключові питання: звідки генеруватиметься тепло і як його доставлятимуть на верхні поверхи багатоповерхівок. До 9 поверху тиску від теплових станцій, таких як Київська ТЕЦ-5, буде достатньо. Однак для поверхів вище 9 поверху можуть виникнути складнощі, зазначає експерт.
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На його думку, для забезпечення теплом верхніх поверхів будуть потрібні додаткові генератори для насосних груп. Це, зі свого боку, може призвести до паніки на ринку генераторів і паливно-мастильних матеріалів.
«Але я також думаю, що це призведе до паніки на ринку. На ринку черга за генераторами стоїть уже на рік вперед. По-друге, паніка може виникнути на паливно-мастильні матеріали, на АЗС. Оскільки ви розумієте, який обсяг пального необхідний для того, щоб забезпечити ці генератори і видачу електроенергії по домівках», — резюмував експерт.
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В «Укренерго» розповіли, що ситуація з енергетикою покращиться в серпні після того, як закінчиться плановий ремонт енергоблоків АЕС.
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