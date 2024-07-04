Блекаут в Україні: квартири вище 9 поверху можуть залишитися без опалення, — експерт Сьогодні 07:11 — Енергетика

Блекаут в Україні: квартири вище 9 поверху можуть залишитися без опалення, — експерт

Відключення електроенергії стане серйозною проблемою для опалення багатоповерхових будинків, і особливо для споживачів, чиї квартири розташовані вище 9 поверху.

Про це попередив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі телеканалу «Київ24».

Ігнатьєв пояснив, що опалення подаватиметься, але є два ключові питання: звідки генеруватиметься тепло і як його доставлятимуть на верхні поверхи багатоповерхівок. До 9 поверху тиску від теплових станцій, таких як Київська ТЕЦ-5, буде достатньо. Однак для поверхів вище 9 поверху можуть виникнути складнощі, зазначає експерт.

На його думку, для забезпечення теплом верхніх поверхів будуть потрібні додаткові генератори для насосних груп. Це, зі свого боку, може призвести до паніки на ринку генераторів і паливно-мастильних матеріалів.

«Але я також думаю, що це призведе до паніки на ринку. На ринку черга за генераторами стоїть уже на рік вперед. По-друге, паніка може виникнути на паливно-мастильні матеріали, на АЗС. Оскільки ви розумієте, який обсяг пального необхідний для того, щоб забезпечити ці генератори і видачу електроенергії по домівках», — резюмував експерт.

В «Укренерго» розповіли, що ситуація з енергетикою покращиться в серпні після того, як закінчиться плановий ремонт енергоблоків АЕС.

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