Галущенко говорит, что запустить всё из «гигаватта Зеленского» до конца года не успеют — Finance.ua

Галущенко говорит, что запустить всё из «гигаватта Зеленского» до конца года не успеют
До конца 2024 года Украина получит необходимое оборудование для 1 ГВт распределенной генерации, но включить сразу его не выйдет.
Об этом сообщил министр энергетики Украины изданию Forbes.
«До конца этого года в Украину должны завезти оборудование более чем на 1 ГВт для распределенной генерации электроэнергии. Но включить сразу все не выйдет», — рассказал он.
По его словам, в некоторых городах генерационные установки уже стоят, но подключить их могут не ранее января 2025 года.
Кроме того, некоторые частные компании генерируют энергию не только себе, но и отдают в государственную сеть.
Галущенко уверен, что распределенная генерация сможет обеспечить электричеством по меньшей мере критическую инфраструктуру в случае блэкаута.
Напомним, из анонсированного «гигаватта Зеленского» в Украине построено всего лишь около 60 МВт, говорит экс-глава «Укрэнерго».
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