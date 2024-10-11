Галущенко говорит, что запустить всё из «гигаватта Зеленского» до конца года не успеют — Finance.ua
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Галущенко говорит, что запустить всё из «гигаватта Зеленского» до конца года не успеют

Энергетика
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Галущенко говорит, что запустить всё из «гигаватта Зеленского» до конца года не успеют
Галущенко говорит, что запустить всё из «гигаватта Зеленского» до конца года не успеют
До конца 2024 года Украина получит необходимое оборудование для 1 ГВт распределенной генерации, но включить сразу его не выйдет.
Об этом сообщил министр энергетики Украины изданию Forbes.
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«До конца этого года в Украину должны завезти оборудование более чем на 1 ГВт для распределенной генерации электроэнергии. Но включить сразу все не выйдет», — рассказал он.
По его словам, в некоторых городах генерационные установки уже стоят, но подключить их могут не ранее января 2025 года.
Кроме того, некоторые частные компании генерируют энергию не только себе, но и отдают в государственную сеть.
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Галущенко уверен, что распределенная генерация сможет обеспечить электричеством по меньшей мере критическую инфраструктуру в случае блэкаута.
Напомним, из анонсированного «гигаватта Зеленского» в Украине построено всего лишь около 60 МВт, говорит экс-глава «Укрэнерго».
По материалам:
Економічна Правда
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