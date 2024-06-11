Зеленский заявил о планах построить 1 гигаватт генерации в этом году — Finance.ua

Зеленский заявил о планах построить 1 гигаватт генерации в этом году Сегодня 15:15 — Энергетика

Зеленский заявил о планах построить 1 гигаватт генерации в этом году

У Украины есть план, как построить до 1 гигаватта мощностей маневровой газовой генерации уже в этом году и еще 4 гигаватта — в течение следующих лет.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на Конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник, сообщает «Европейская правда».

В своем выступлении глава государства в цифрах изложил последствия российских воздушных атак для энергоинфраструктуры Украины.

«В результате ударов российских ракет и дронов уничтожено уже 9 гигаватт мощности при том, что пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 гигаватт. Следовательно, половины теперь не существует.

Что такое 9 гигаватт? Берлин — это около 2 гигаватт потребности. Мюнхен — где-то до 3 гигаватт. Мы уже потеряли в разы большее генерации, чем объем энергопотребления больших городов. 80% тепловой генерации в Украине, треть гидрогенерации — просто уничтожены путиным. И это еще не предел его террора, к сожалению", — сказал Зеленский.

Он призвал партнеров помочь с энергетическим восстановлением и сделать «все возможное и невозможное для того, чтобы сохранить существующую генерацию и по максимуму восстановить свое, потерянное».

«В более короткой перспективе мы должны реализовать также быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно сейчас восстановить до зимы. Это так важно — до зимы, в течение следующих трех-четырех месяцев. Мы знаем, как это обеспечить. От вас просим оборудование с ваших, кстати, остановленных электростанций и прямую финансовую поддержку. Это позволит отреагировать на ситуацию здесь и сейчас», — добавил глава государства.

Еще один элемент — это высокоэффективная децентрализованная маневровая газовая генерация, которая решит вопрос дефицита энергии сегодня, сказал Зеленский.

«Именно в этой области европейские и, в частности, немецкие компании являются технологическими лидерами, именно в этой отрасли у нас есть четкий план, как построить до 1 гигаватта мощности уже в этом году… и еще 4 гигаватта — в течение следующих лет», — сказал глава государства.

«Именно в этой области в рамках нашей конференции мы подписываем первые контракты. Именно для этого мы нуждаемся в вашем максимальном лидерстве, прежде всего для экспортно-кредитного финансирования проектов, а также в вашей экспертизе и реальном опыте», — отметил Зеленский.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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