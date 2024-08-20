Галущенко рассказал, сколько ГВт генерации реально вернуть в работу до конца года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Галущенко рассказал, сколько ГВт генерации реально вернуть в работу до конца года

Энергетика
52
Галущенко рассказал, сколько ГВт генерации реально вернуть в работу до конца года
Галущенко рассказал, сколько ГВт генерации реально вернуть в работу до конца года
Министр энергетики Герман Галущенко прогнозирует, что до конца года Украина сможет вернуть в работу почти 3 ГВт генерации дополнительно к уже восстановленным мощностям при условии финансирования.
Об этом он сказал на брифинге для партнеров Украины, сообщили Офис президента и Министерство энергетики.
Читайте также
«Минэнерго собирает и постоянно обновляет данные о потребностях энергетического сектора при подготовке к новому осенне-зимнему периоду. Ведь, учитывая продолжающиеся разрушения и постоянные обстрелы, потребности значительны. Поэтому осуществляем приоритезацию потребностей и, сотрудничая с международными партнерами, активно ищем финансовую поддержку, чтобы как можно скорее добавить мощности в энергосистему и гарантировать надежное энергоснабжение ключевых объектов. Мы благодарим партнеров за ощутимую помощь украинскому энергосектору, которая предоставляется в виде необходимого энергетического оборудования, а также механизмы Фонда поддержки энергетики Украины», — отметил министр энергетики.
В брифинге приняли участие представители центральных органов власти, иностранных дипломатических миссий и международных организаций, областных военных администраций и органов местного самоуправления.
Читайте также
При Министерстве энергетики создана специальная техническая группа, которая сотрудничает с энергокомпаниями и местными администрациями. В настоящее время разработан опросник для регионов относительно строящихся или планируемых проектов распределенной генерации с целью выявления возможных проблем.
Уже есть информация от 18 регионов, что позволяет проводить анализ существующих проектов и формировать запросы потенциального оборудования.
Место для вашей рекламы
Ранее сообщалось о том, что 11 июня 2024 года во время выступления на церемонии открытия конференции по восстановлению в Берлине президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 ГВт газовой маневренной генерации и еще 4 ГВт в ближайшие годы.
Кроме того, Зеленский заявил, что в результате ударов российских ракет и дронов уже уничтожено 9 ГВт наших мощностей. Притом что пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 ГВт.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.