Галущенко рассказал, сколько ГВт генерации реально вернуть в работу до конца года — Finance.ua

Галущенко рассказал, сколько ГВт генерации реально вернуть в работу до конца года Сегодня 09:32 — Энергетика

Галущенко рассказал, сколько ГВт генерации реально вернуть в работу до конца года

Министр энергетики Герман Галущенко прогнозирует, что до конца года Украина сможет вернуть в работу почти 3 ГВт генерации дополнительно к уже восстановленным мощностям при условии финансирования.

Министерство энергетики. Об этом он сказал на брифинге для партнеров Украины, сообщили Офис президента

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«Минэнерго собирает и постоянно обновляет данные о потребностях энергетического сектора при подготовке к новому осенне-зимнему периоду. Ведь, учитывая продолжающиеся разрушения и постоянные обстрелы, потребности значительны. Поэтому осуществляем приоритезацию потребностей и, сотрудничая с международными партнерами, активно ищем финансовую поддержку, чтобы как можно скорее добавить мощности в энергосистему и гарантировать надежное энергоснабжение ключевых объектов. Мы благодарим партнеров за ощутимую помощь украинскому энергосектору, которая предоставляется в виде необходимого энергетического оборудования, а также механизмы Фонда поддержки энергетики Украины», — отметил министр энергетики.

В брифинге приняли участие представители центральных органов власти, иностранных дипломатических миссий и международных организаций, областных военных администраций и органов местного самоуправления.

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При Министерстве энергетики создана специальная техническая группа, которая сотрудничает с энергокомпаниями и местными администрациями. В настоящее время разработан опросник для регионов относительно строящихся или планируемых проектов распределенной генерации с целью выявления возможных проблем.

Уже есть информация от 18 регионов, что позволяет проводить анализ существующих проектов и формировать запросы потенциального оборудования.

Ранее сообщалось о том, что 11 июня 2024 года во время выступления на церемонии открытия конференции по восстановлению в Берлине президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 ГВт газовой маневренной генерации и еще 4 ГВт в ближайшие годы.

Кроме того, Зеленский заявил, что в результате ударов российских ракет и дронов уже уничтожено 9 ГВт наших мощностей. Притом что пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 ГВт.

НВ По материалам:

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