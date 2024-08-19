В Украину возвращаются отключения электроэнергии для всех потребителей — Finance.ua

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В Украину возвращаются отключения электроэнергии для всех потребителей

Энергетика
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В Украину возвращаются отключения электроэнергии для всех потребителей
В Украину возвращаются отключения электроэнергии для всех потребителей
Графики почасовых отключений электроэнергии в Украине в понедельник, 19 августа, будут применяться с 17:00 до 21:00.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Там уточнили, что одна очередь почасовых отключений электроэнергии в понедельник 19 августа будет применяться вечером, с 17:00 до 21:00. В остальные часы ограничений не прогнозируют.
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«Причина применения мер ограничения — рост потребления из-за жары», — отмечается в сообщении.
На днях заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что отключения света могут вскоре вернуться. По ее словам, начиная с выходных, прогнозируется значительное повышение температуры и рост потребления электроэнергии.
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При этом, как сказала Гринчук, в настоящее время энергетики проводят ремонтную кампанию на всех энергообъектах, и в скором времени планируется ввести в работу дополнительные мощности генерации.
По материалам:
Finance.ua
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