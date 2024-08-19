В Украину возвращаются отключения электроэнергии для всех потребителей — Finance.ua

В Украину возвращаются отключения электроэнергии для всех потребителей Сегодня 10:00 — Энергетика

В Украину возвращаются отключения электроэнергии для всех потребителей

Графики почасовых отключений электроэнергии в Украине в понедельник, 19 августа, будут применяться с 17:00 до 21:00.

Там уточнили, что одна очередь почасовых отключений электроэнергии в понедельник 19 августа будет применяться вечером, с 17:00 до 21:00. В остальные часы ограничений не прогнозируют.

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«Причина применения мер ограничения — рост потребления из-за жары», — отмечается в сообщении.

На днях заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что отключения света могут вскоре вернуться. По ее словам, начиная с выходных, прогнозируется значительное повышение температуры и рост потребления электроэнергии.

При этом, как сказала Гринчук, в настоящее время энергетики проводят ремонтную кампанию на всех энергообъектах, и в скором времени планируется ввести в работу дополнительные мощности генерации.

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