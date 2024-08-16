В июле Украина уменьшила импорт электричества — Finance.ua

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В июле Украина уменьшила импорт электричества

Энергетика
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В июле Украина уменьшила импорт электричества
В июле Украина уменьшила импорт электричества
По данным портала EnergyMap, в июле 2024 года по сравнению с июнем Украина снизила импорт электроэнергии на 2% - до 842,8 тыс. МВт-час. Экспорт отсутствовал.
Об этом сообщает аналитический центр DiXi Group в Фейсбуке.
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«В июле импортировали на 2% меньше электроэнергии. Экспорт же, как и в июне, был нулевым. Поставляли по всем доступным направлениям и круглосуточно, самые большие объемы — в утренние и вечерние часы», — говорится в сообщении.
В целом Украина в прошлом месяце импортировала 842,8 тыс. МВт-ч электричества. При этом 45% импорта (376,7 тыс. МВт-ч) поступило из Венгрии; 19% (163,3 тыс. МВт-ч.) — из Словакии, 18% (152,8 тыс. МВт-ч.) — из Румынии; 14% (113,6 тыс. МВт-ч.) — из Польши; 4% (36,4 тыс. МВт-ч.) — из Молдовы.
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Украинская энергосистема в июле также привлекала аварийную помощь из Польши, Словакии и Венгрии в течение как минимум 14 дней. Кроме того, в течение 8 дней Украина предоставляла аварийную помощь Польше, принимая излишки электричества.
Восемь дней июня Украина предоставляла помощь Польше в виде срочного приема излишков электроэнергии, получив в общей сложности более 8 тыс. МВт-ч. электроэнергии.
По материалам:
Укрінформ
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