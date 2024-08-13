Кабмин утвердил нацплан действий по возобновляемой энергетике до 2030 года — Finance.ua
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Кабмин утвердил нацплан действий по возобновляемой энергетике до 2030 года

Энергетика
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Кабмин утвердил нацплан действий по возобновляемой энергетике до 2030 года
Кабмин утвердил нацплан действий по возобновляемой энергетике до 2030 года
Кабинет Министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике, чтобы до 2030 года довести долю «зеленой» энергетики в валовом конечном потреблении до 27%.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, передает Правительственный портал.
«Сегодня утверждаем Национальный план действий по возобновляемой энергетике на период до 2030 года и план мер по его выполнению», — сказал Шмыгаль.
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Он подчеркнул, что документ четко коррелируется с европейскими нормами и стандартами. По словам премьера, акт направлен на то, чтобы к 2030 году довести долю «зеленой» энергетики в валовом конечном потреблении до 27%.
«План предусматривает 38 мероприятий, прописывает индикаторы выполнения и определяет ответственных», — уточнил Шмыгаль.
Напомним, в Минэнерго до конца следующего года планируется установить солнечные панели с системами хранения энергии на всех общественных зданиях.
В июле Кабинет Министров одобрил стратегию развития распределенной генерации на период до 2035 года.
По материалам:
Укрінформ
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