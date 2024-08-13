Кабмин утвердил нацплан действий по возобновляемой энергетике до 2030 года — Finance.ua

Кабмин утвердил нацплан действий по возобновляемой энергетике до 2030 года Сегодня 19:30 — Энергетика

Кабмин утвердил нацплан действий по возобновляемой энергетике до 2030 года

Кабинет Министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике, чтобы до 2030 года довести долю «зеленой» энергетики в валовом конечном потреблении до 27%.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, передает Правительственный портал.

«Сегодня утверждаем Национальный план действий по возобновляемой энергетике на период до 2030 года и план мер по его выполнению», — сказал Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что документ четко коррелируется с европейскими нормами и стандартами. По словам премьера, акт направлен на то, чтобы к 2030 году довести долю «зеленой» энергетики в валовом конечном потреблении до 27%.

«План предусматривает 38 мероприятий, прописывает индикаторы выполнения и определяет ответственных», — уточнил Шмыгаль.

Напомним, в Минэнерго до конца следующего года планируется установить солнечные панели с системами хранения энергии на всех общественных зданиях.

В июле Кабинет Министров одобрил стратегию развития распределенной генерации на период до 2035 года.

Укрінформ По материалам:

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