Какие программы энергоустойчивости жилых домов действуют в Киеве — детали от КГГА Сегодня 07:46 — Энергетика

Какие программы энергоустойчивости жилых домов действуют в Киеве — детали от КГГА

В столице действуют четыре механизма для многоквартирных домов, которые помогают внедрять энергоэффективные меры или оборудование бесперебойного питания.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Сейчас таким механизмом может воспользоваться каждый дом, независимо от того, есть ли там ОСМД или ЖСК.

В Киеве для домовых общин работают следующие программы:

70/30% - для ОСМД и ЖСК;

Капремонты — для всех без исключения домов;

компенсация независимых источников электроэнергии;

Револьверный фонд — доступные ссуды и кредиты многоквартирным домам.

«В этом году по программе компенсации мы втрое увеличили суммы возмещения на приобретение генераторов или солнечных станций, особенно для домов большой этажности», — рассказал Пантелеев.

Сейчас город возмещает 75% стоимости приобретенного оборудования.

не более 100 тыс. грн — для домов до 6 этажей (включительно);

200 тыс. грн — для домов от 7 до 16 этажей (включительно);

300 тыс. грн — для домов от 17 этажей, а также для домов с котельными.

«Несмотря на то, что сейчас вопрос стабилизационных отключений стоит не так остро, следует помнить о подготовке домов к работе зимой, в том числе с учетом возможных отключений. Первоначально речь идет о тех домах, для которых отключения света оказывают существенное влияние на работу систем жизнеобеспечения: насосов подкачки воды, отопления, лифтов, освещения мест общего пользования. Все дома могут получить помощь от города», — подчеркнул замглавы КГГА.

Всю необходимую информацию об указанных механизмах, условиях участия и контактах, по которым можно получить консультацию, можно найти на сайте teplo.org.ua

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