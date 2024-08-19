Еврокомиссар назвала шесть направлений поддержки Украины в энергетическом секторе — Finance.ua

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Еврокомиссар назвала шесть направлений поддержки Украины в энергетическом секторе

Энергетика
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Еврокомиссар назвала шесть направлений поддержки Украины в энергетическом секторе
Еврокомиссар назвала шесть направлений поддержки Украины в энергетическом секторе
Миру нужно активизировать беспрецедентные усилия для помощи Украине в энергетическом секторе во избежание гуманитарной катастрофы.
Об этом написала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, пишет Financial Times.
«Во избежание гуманитарной катастрофы в Украине нам нужно сейчас активизировать беспрецедентные усилия по материально-техническому обеспечению и помощи. Я призываю к действиям в шести направлениях (связанных с энергетикой — ред.)», — заявила чиновник.
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«Во-первых, нужно отремонтировать и запустить, где это возможно, поврежденные объекты производства электроэнергии и тепла.
Во-вторых, в Украину нужно доставить как можно больше малых децентрализованных генераторов, которые могут быстро заработать", — отметила еврокомиссар.
Она добавляет, что солнечные фотоэлектрические системы на крышах необходимо поскорее развернуть, чтобы обеспечить энергией больницы, школы, общественные и жилые дома.
«В-четвертых, максимальный объем электроэнергии, который можно экспортировать в Украину из других стран Европы, следует постепенно увеличивать», — отметила Симсон.
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По ее словам, необходимо расширить пропускную способность соединения на границах.
«И, наконец, необходимо усилить защиту энергетической инфраструктуры и ПВО вокруг критически важных объектов», — подытожила Симсон и призвала всех, кто может помочь Украине до наступления холодов, сделать это.
«Европейская комиссия поможет передать вашу поддержку. Сегодня требуются беспрецедентные усилия солидарности и щедрости. Украину нельзя оставлять в одиночестве, когда она готовится к тяжелейшей зиме», — заявила еврокомиссар.
По материалам:
Укрінформ
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