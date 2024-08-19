МВФ предлагает 85% налог на электроэнергию для ИИ и майнинга — Finance.ua
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МВФ предлагает 85% налог на электроэнергию для ИИ и майнинга

Технологии&Авто
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МВФ предлагает 85% налог на электроэнергию для ИИ и майнинга
МВФ предлагает 85% налог на электроэнергию для ИИ и майнинга
Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором призвал к введению налога на электроэнергию в размере 85% для компаний, занимающихся добычей криптовалют, и для дата-центров, поддерживающих искусственный интеллект.
Об этом говорится в сообщении МВФ.
Согласно отчету, ИИ-сектор и майнинговая отрасль в настоящее время потребляют 2% глобальной электроэнергии, и этот показатель может возрасти до 3,5% в течение следующих трех лет.
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Прогнозируется также, что к 2027 году эти отрасли будут вместе производить 1% от общих мировых выбросов углерода.
Кроме того, чат-боты на базе ИИ, такие как ChatGPT, потребляют в 10 раз больше электроэнергии, чем обычный поисковик Google из-за большого объема работы дата-центров.
МВФ считает, что введение налога может помочь сократить выбросы углерода и обеспечить поступления в государственный бюджет в размере 5,2 миллиарда долларов от криптовалютных компаний и 18 миллиардов долларов от ИИ-сектора ежегодно.
Специалисты учреждения уверены, что этот налог заставит компании более ответственно относиться к расходованию электроэнергии и экологическим проблемам.
По материалам:
Діло
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