Страны-инвесторы: какие государства вкладывают средства в майнинг — Finance.ua

Страны-инвесторы: какие государства вкладывают средства в майнинг
В связи с распространением популярности майнинга криптовалюты по всему миру власти стран начали обращать на этот процесс свое внимание. Некоторые учреждения даже начали инвестировать свои деньги в этот процесс.
Мировыми лидерами по объемам добычи криптовалюты предсказуемо являются США и Китай — 38% и 21% соответственно. Однако так произошло за счет того, что в этих странах проживает много майнеров, а не потому, что правительства стран это поддерживают.
Скорее наоборот, власти обеих стран пытаются обуздать эту индустрию и ввести свои правила. Например, в США предложили ввести дополнительный налог в 30% на электроэнергию, которую потребляют майнеры. Правительство Китая официально не одобряет майнинг и операции с биткоином, потому что страна делает ставку на цифровую валюту центробанка, которую легче проконтролировать.
К другим странам, которые действительно инвестируют деньги в биткойн, относятся:
- Оман;
- ОАЭ;
- Сальвадор;
- Бутан.
Курс криптовалют к доллару 🧐
Поделиться новостью