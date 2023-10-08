Страны-инвесторы: какие государства вкладывают средства в майнинг — Finance.ua

Страны-инвесторы: какие государства вкладывают средства в майнинг Сегодня 04:43 — Криптовалюта

Страны-инвесторы: какие государства вкладывают средства в майнинг

В связи с распространением популярности майнинга криптовалюты по всему миру власти стран начали обращать на этот процесс свое внимание. Некоторые учреждения даже начали инвестировать свои деньги в этот процесс.

Мировыми лидерами по объемам добычи криптовалюты предсказуемо являются США и Китай — 38% и 21% соответственно. Однако так произошло за счет того, что в этих странах проживает много майнеров, а не потому, что правительства стран это поддерживают.

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Скорее наоборот, власти обеих стран пытаются обуздать эту индустрию и ввести свои правила. Например, в США предложили ввести дополнительный налог в 30% на электроэнергию, которую потребляют майнеры. Правительство Китая официально не одобряет майнинг и операции с биткоином , потому что страна делает ставку на цифровую валюту центробанка, которую легче проконтролировать.

К другим странам, которые действительно инвестируют деньги в биткойн, относятся:

Оман;

ОАЭ;

Сальвадор;

Бутан.

Телеканал 24 По материалам:

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