Страны-инвесторы: какие государства вкладывают средства в майнинг — Finance.ua

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Страны-инвесторы: какие государства вкладывают средства в майнинг

Криптовалюта
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Страны-инвесторы: какие государства вкладывают средства в майнинг
Страны-инвесторы: какие государства вкладывают средства в майнинг
В связи с распространением популярности майнинга криптовалюты по всему миру власти стран начали обращать на этот процесс свое внимание. Некоторые учреждения даже начали инвестировать свои деньги в этот процесс.
Мировыми лидерами по объемам добычи криптовалюты предсказуемо являются США и Китай — 38% и 21% соответственно. Однако так произошло за счет того, что в этих странах проживает много майнеров, а не потому, что правительства стран это поддерживают.
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Скорее наоборот, власти обеих стран пытаются обуздать эту индустрию и ввести свои правила. Например, в США предложили ввести дополнительный налог в 30% на электроэнергию, которую потребляют майнеры. Правительство Китая официально не одобряет майнинг и операции с биткоином, потому что страна делает ставку на цифровую валюту центробанка, которую легче проконтролировать.
К другим странам, которые действительно инвестируют деньги в биткойн, относятся:
  • Оман;
  • ОАЭ;
  • Сальвадор;
  • Бутан.

Курс криптовалют к доллару 🧐

По материалам:
Телеканал 24
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