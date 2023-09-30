Названа страна Европы, ставшая лидером по количеству криптовалютных компаний — Finance.ua

Названа страна Европы, ставшая лидером по количеству криптовалютных компаний Сегодня 05:27 — Криптовалюта

Названа страна Европы, ставшая лидером по количеству криптовалютных компаний

Согласно исследованию DL News, Польша стала основным хабом новых зарегистрированных криптокомпаний в ЕС. Так, из 2000 компаний в 27 странах блока почти половина базируется в Польше.

В DL News объяснили, что регистрация в стране занимает всего две недели и стоит менее €150.

Открыв местный филиал, компании получают более легкий доступ к остальному европейскому рынку.

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Польша, где зарегистрировано 938 криптокомпаний, значительно опережает своих конкурентов. Только в Литве (499) и Италии (125) есть более ста криптокомпаний в официальном списке поставщиков услуг в сфере виртуальных активов.

Теперь директорам криптокомпаний необходимо лишь заявить о соблюдении законов по борьбе с отмыванием денег и предоставить доказательства наличия опыта работы с цифровыми активами. При этом весь процесс регистрации может быть осуществлен онлайн.

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Поскольку Польша не относит криптовалюты к регулируемым видам финансовой деятельности, процесс регистрации осуществляется Палатой налогового администрирования, а не польским Управлением финансового надзора. Это также означает, что криптофирмы не должны получать лицензию, которая является более жестким процессом, чем регистрация, если они не подпадают под действие других европейских законов, касающихся ценных бумаг или платежных услуг.

noworries По материалам:

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