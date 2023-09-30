Названа страна Европы, ставшая лидером по количеству криптовалютных компаний — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названа страна Европы, ставшая лидером по количеству криптовалютных компаний

Криптовалюта
11
Названа страна Европы, ставшая лидером по количеству криптовалютных компаний
Названа страна Европы, ставшая лидером по количеству криптовалютных компаний
Согласно исследованию DL News, Польша стала основным хабом новых зарегистрированных криптокомпаний в ЕС. Так, из 2000 компаний в 27 странах блока почти половина базируется в Польше.
В DL News объяснили, что регистрация в стране занимает всего две недели и стоит менее €150.
Открыв местный филиал, компании получают более легкий доступ к остальному европейскому рынку.
Читайте также
Польша, где зарегистрировано 938 криптокомпаний, значительно опережает своих конкурентов. Только в Литве (499) и Италии (125) есть более ста криптокомпаний в официальном списке поставщиков услуг в сфере виртуальных активов.
Теперь директорам криптокомпаний необходимо лишь заявить о соблюдении законов по борьбе с отмыванием денег и предоставить доказательства наличия опыта работы с цифровыми активами. При этом весь процесс регистрации может быть осуществлен онлайн.
Читайте также
Поскольку Польша не относит криптовалюты к регулируемым видам финансовой деятельности, процесс регистрации осуществляется Палатой налогового администрирования, а не польским Управлением финансового надзора. Это также означает, что криптофирмы не должны получать лицензию, которая является более жестким процессом, чем регистрация, если они не подпадают под действие других европейских законов, касающихся ценных бумаг или платежных услуг.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.