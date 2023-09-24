Криптовалютные аналитики назвали самую дорогую покупку за один биткоин — Finance.ua
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Криптовалютные аналитики назвали самую дорогую покупку за один биткоин

Криптовалюта
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Криптовалютные аналитики назвали самую дорогую покупку за один биткоин
Криптовалютные аналитики назвали самую дорогую покупку за один биткоин
Согласно данным CoinGecko, самой дорогой покупкой за 1 ВТС стал автомобиль Tesla Model Y 2021, который можно было приобрести за $62 190. Также, за 1 ВТС в конце 2021 года можно было оплатить две ночи в Королевском люксе знаменитого отеля Burj Al Arab в Дубае.
При этом в 2015 году за один биткоин можно было купить только 3.5 акции Netflix или арендовать квартиру на 5 ночей через сервис Airbnb. Тогда максимальная цена на BTC составляла $465. Через год 1 BTC можно было обменять на 24 токена Ethereum (ETH) или пойти на свидание в ресторан под водой на Мальдивах, заказав шесть блюд.
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Аналитики напомнили, что в 2017 году BTC вырос на 2416% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $19 665. В 2017—2018 годах за один ВТС можно было купить не менее 300 акций корпорации Apple или оплатить номер на 13 ночей в отеле Trump International в Лас-Вегасе. Кроме того, биткоин можно было обменять на более чем 12 ETH или 1 млн Dogecoin (DOGE).
«2017 год стал первым годом, когда за 1 BTC можно было купить новый автомобиль. В частности, за 1 BTC можно было приобрести Honda HR-V», — говорится в отчете.
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В 2019 году годовой максимум биткоина снизился до $12 996. Однако за 1 BTC можно было оплатить премиальную подписку Netflix за $15.99 на 69 лет. Кроме того, инвесторы могли использовать 1 BTC для покупки 334 токенов криптобиржи Binance (BNB).
В 2020 году биткоин стал еще более ценным — за 1 BTC можно было купить один из самых дорогих рейсов — билет Etihad Airways из Сан-Франциско в Абу-Даби стоимостью $28 000. В автомобильной категории за 1 BTC можно было купить Jeep Wrangler 2018 года.
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На счет первой покупки за ВТС, в мае в Твиттере появилась информация, что в 2010 году Sabunir пытался продать JPEG-картинку за 500 биткоинов раньше, чем Ласло Ханец купил две пиццы за 10 000 BTC. На своей странице в соцсети разработчик Уди Вертхаймер поделился снимком экрана, свидетельствующим о том, что первой покупкой с использованием BTC было цифровое изображение. На снимке указана дата 24 января 2010, за четыре месяца до покупки пиццы.
Однако некоторые специалисты утверждают, что 500 BTC были отправлены в качестве пожертвования. «Он [Sabunir] опубликовал свой адрес для отправки средств за NFT 24 января, а затем снова разместил его в ветке логотипа BTC 24 февраля. 24 февраля было отправлено 500 биткоинов, 25 февраля он поблагодарил 2 человек за пожертвования», — заявил один из пользователей.

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По материалам:
noworries
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