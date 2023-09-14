Экс-президент PayPal считает, что Bitcoin может превратиться в платежную сеть — Finance.ua

Экс-президент PayPal считает, что Bitcoin может превратиться в платежную сеть Сегодня 03:02 — Криптовалюта

Экс-президент PayPal считает, что Bitcoin может превратиться в платежную сеть

Генеральный директор компании Lightning Network и по совместительству бывший президент PayPal Дэвид Маркус стремится превратить Bitcoin в глобальную платежную сеть.

Маркус заявил, что за последнее десятилетие первая криптовалюта добилась значительных успехов, а именно превратилась из малоизвестной цифровой валюты в средство защиты от инфляции. Но, по его мнению, Bitcoin может играть более значительную роль в мировой финансовой экосистеме.

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CEO Lightning Network считает, что Bitcoin может превратиться в действительно глобальную платежную систему, аналогичную PayPal, но будет функционировать в рамках децентрализованной сети.

Он подчеркнул, что первая криптовалюта должна постоянно развиваться для обеспечения быстрых, более доступных и эффективных транзакций, которые станут доступными для более широкой аудитории. Маркус также отметил важность сотрудничества с регулирующими органами.

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