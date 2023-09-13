PayPal запустил сервис конвертации криптовалют в наличные — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

PayPal запустил сервис конвертации криптовалют в наличные

Криптовалюта
23
PayPal запустил сервис конвертации криптовалют в наличные
PayPal запустил сервис конвертации криптовалют в наличные
Платежный гигант PayPal добавил функцию Off Ramp для конвертации цифровых активов в доллары США напрямую через кошельки.
Таким образом платформа теперь поддерживает двусторонние переводы криптоактивов.
Ранее компания интегрировала возможность покупки криптовалюты за фиат — On Ramp. Приложение MetaMask одним из первых добавило поддержку сервиса. К инициативе также присоединилась фирма Ledger.
Читайте также
Услуга доступна для криптокошельков, NFT-маркетплейсов и децентрализованных приложений.
Компании и разработчики могут связаться с PayPal и добавить поддержку On и Off Ramps на свои платформы. В свою очередь платежный гигант обязуется предоставить «надежные средства контроля безопасности, а также инструменты для борьбы с мошенничеством, возврата платежей и решения споров».
Читайте также
Ранее PayPal добавила возможность покупки, продажи и переводов криптовалют через мобильное приложение. Сервис поддерживает биткоин, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.
Напомним, 7 августа компания объявила о запуске привязанного к доллару США стейблкоина PYUSD на базе Ethereum. Эмитентом монеты выступила инфраструктурная блокчейн-компания Paxos.
Актив вызвал противоречивую реакцию участников криптосообщества. Одни посчитали, что PYUSD способствует массовому принятию цифровых активов, другие указали на риски централизации.

Курс криптовалют к доллару 💵

По материалам:
Forklog
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.