PayPal запустил сервис конвертации криптовалют в наличные — Finance.ua

PayPal запустил сервис конвертации криптовалют в наличные
Платежный гигант PayPal добавил функцию Off Ramp для конвертации цифровых активов в доллары США напрямую через кошельки.
Таким образом платформа теперь поддерживает двусторонние переводы криптоактивов.
Ранее компания интегрировала возможность покупки криптовалюты за фиат — On Ramp. Приложение MetaMask одним из первых добавило поддержку сервиса. К инициативе также присоединилась фирма Ledger.
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Услуга доступна для криптокошельков, NFT-маркетплейсов и децентрализованных приложений.
Компании и разработчики могут связаться с PayPal и добавить поддержку On и Off Ramps на свои платформы. В свою очередь платежный гигант обязуется предоставить «надежные средства контроля безопасности, а также инструменты для борьбы с мошенничеством, возврата платежей и решения споров».
Ранее PayPal добавила возможность покупки, продажи и переводов криптовалют через мобильное приложение. Сервис поддерживает биткоин, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.
Напомним, 7 августа компания объявила о запуске привязанного к доллару США стейблкоина PYUSD на базе Ethereum. Эмитентом монеты выступила инфраструктурная блокчейн-компания Paxos.
Актив вызвал противоречивую реакцию участников криптосообщества. Одни посчитали, что PYUSD способствует массовому принятию цифровых активов, другие указали на риски централизации.
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