PayPal запустил сервис конвертации криптовалют в наличные — Finance.ua

PayPal запустил сервис конвертации криптовалют в наличные 13.09.2023, 00:01 — Криптовалюта

PayPal запустил сервис конвертации криптовалют в наличные

Платежный гигант PayPal добавил функцию Off Ramp для конвертации цифровых активов в доллары США напрямую через кошельки.

Таким образом платформа теперь поддерживает двусторонние переводы криптоактивов.

Ранее компания интегрировала возможность покупки криптовалюты за фиат — On Ramp. Приложение MetaMask одним из первых добавило поддержку сервиса. К инициативе также присоединилась фирма Ledger.

Читайте также Криптовалютный аналитик спрогнозировал, когда состоится последнее в истории падение Bitcoin

Услуга доступна для криптокошельков, NFT-маркетплейсов и децентрализованных приложений.

Компании и разработчики могут связаться с PayPal и добавить поддержку On и Off Ramps на свои платформы. В свою очередь платежный гигант обязуется предоставить «надежные средства контроля безопасности, а также инструменты для борьбы с мошенничеством, возврата платежей и решения споров».

Читайте также Искусственный интеллект спрогнозировал падение криптовалюты Ethereum

Ранее PayPal добавила возможность покупки, продажи и переводов криптовалют через мобильное приложение. Сервис поддерживает биткоин , Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

Напомним, 7 августа компания объявила о запуске привязанного к доллару США стейблкоина PYUSD на базе Ethereum. Эмитентом монеты выступила инфраструктурная блокчейн-компания Paxos.

Актив вызвал противоречивую реакцию участников криптосообщества. Одни посчитали, что PYUSD способствует массовому принятию цифровых активов, другие указали на риски централизации.

Forklog По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.