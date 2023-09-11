Искусственный интеллект спрогнозировал падение криптовалюты Ethereum — Finance.ua

Искусственный интеллект спрогнозировал падение криптовалюты Ethereum Сегодня 22:04 — Криптовалюта

Искусственный интеллект спрогнозировал падение криптовалюты Ethereum

Алгоритм машинного обучения спрогнозировал стоимость главного альткоина на 30 сентября 2023 года. По подсчетам PricePredictions, в конце месяца ЕТН будет торговаться за $1611. Прогноз представляет собой падение стоимости токена по сравнению с текущей ценой $1644.

Пока эфириум балансирует на грани существенной коррекции, что вызывает ощутимую обеспокоенность среди инвесторов. Ситуация накалилась после недавней подачи ARK заявки на создание спотового биржевого фонда Ethereum в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Этот шаг внес дополнительный уровень неопределенности в ценовую траекторию ETH.

Прогноз искусственного интеллекта относительно будущего эфира базируется на нескольких ключевых технических индикаторах, включая расхождение конвергенции скользящей средней (MACD), индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера (BB). Публикация криптовалютного аналитика Али Мартинеса, опубликованная на платформе X, подчеркивает неизбежные проблемы, связанные с ценовой траекторией ЕТН. В своем сообщении Мартинес отметил важность преодоления порога Ethereum в $1680, поскольку это потенциально может стать началом существенной фазы коррекции, которая в конечном итоге приведет к падению цены до уровня $1200.

Мартинес поделился информацией с криптоаналитического ресурса IntoTheBlock, осветившего дефицит адресов, покупаемых Ethereum в ценовом диапазоне от $1285 до $1681. Этот дефицит в сочетании с пониженной активностью на этих ценовых уровнях повышает вероятность регрессии цены до отметки в 1200 долларов, отметил аналитик.

Аналитики Finbold подчеркнули: множество макро- и микрофакторов будут диктовать время, ожесточение и продолжительность следующего «бычьего» рывка, когда криптовалютная отрасль начнет стабильную положительную динамику.

«Мы не знаем день или час, когда криптовалюта станет бычьей. Но мы знаем, что это произойдет так же точно, как ночь следует за днем», — надеются криптоэксперты.

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noworries По материалам:

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