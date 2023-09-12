Криптовалютный аналитик спрогнозировал, когда состоится последнее в истории падение Bitcoin — Finance.ua

Криптовалютный аналитик спрогнозировал, когда состоится последнее в истории падение Bitcoin 12.09.2023, 00:25 — Криптовалюта

Криптовалютный аналитик спрогнозировал, когда состоится последнее в истории падение Bitcoin

Криптовалютный эксперт Бенджамин Коуэн предположил, что флагманский цифровой актив может столкнуться с еще одним падением перед началом нового бычьего рынка. Своим прогнозом аналитик поделился на собственном YouTube канале.

По словам Коуэна, следующий рост BTC зависит от времени достижения токеном потенциального минимума, который может привести к формированию двойного дна.

«Если это произойдет до февраля 2024, Bitcoin столкнется с двойным дном. Если это произойдет позже, криптовалюта может соответствовать более высокому минимуму. Все зависит от того, когда последнее падение произойдет», — подчеркнул аналитик.

Относительно альткоинов криптостратег убежден, что альткоины станут свидетелями массового оттока капитала, поскольку участники рынка переходят на BTC.

«В июле 2019 года альткоины оценивались по отношению к BTC так же, как и сегодня. Хотя временные рамки не обязательно должны совпадать идеально, этот график все равно указывает на то, что альткоины могут коллективно упасть еще на 40% по отношению к BTC. Это называется «расплата альткоинов», — объяснил Коуэн.

В том, что ВТС готовится к последнему движению вниз перед началом нового бычьего рынка, уверен и криптовалютный аналитик Inmortal. Об этом эксперт заявил на своей странице в Твиттере в конце августа.

«Последнее падение в истории», — написал Inmortal, убеждая пользователей, что после масштабного обвала флагман рынка больше не будет опускаться в цене.

После существенного падения Bitcoin достигнет $50 тысяч, заявил аналитик. Inmortal считает, что Bitcoin повторяет ценовую динамику последних месяцев 2019 года, когда токен прорвался ниже своей поддержки на уровне около $10 000 и упал до уровня $6 000.

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noworries По материалам:

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