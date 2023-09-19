Украина оказалась среди стран с самым высоким уровнем принятия криптовалют Сегодня 04:14 — Криптовалюта

Украина оказалась среди стран с самым высоким уровнем принятия криптовалют

Аналитики Chainalysis отдали Украине пятое место в рейтинге принятия криптоактивов в 2023 году. Наша страна обошла Бразилию, Китай, Турцию и российских оккупантов.

Выше в топе находятся Индия, Нигерия, Вьетнам и США. При этом Украина занимает третье место по качеству централизованного обслуживания.

В топ-10 вошли Филиппины, Индонезия, Пакистан, Бразилия и Таиланд. Примечательно, что тайский премьер-министр — сторонник криптовалют. Интересно, что политик пообещал раздать всем жителям страны по $300.

Китай и российские террористы занимают 11 и 13 позиции соответственно. Самый низкий уровень принятия цифровых активов фиксируется в Японии, Канаде и Марокко. Отметим, что в текущем году Канада существенно усилила регулирование крипторинка.

В Chainalysis отметили, что наиболее дружественными к криптосфере остаются регионы Центральной, Южной Азии и Океании. При этом, как заметили эксперты, факторы, которые это предопределяют, в каждом случае разные.

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В целом же уровень принятия отрасли в мире снижается. Показатель достиг максимума во втором квартале 2021 года, приблизился к нему в конце года, после чего в основном падал:

Лидерами в рейтинге остаются страны с доходами ниже среднего (LMI). Среди них — Нигерия, Индия и Украина. В первой десятке есть только одна страна с высокими доходами (HI) — США.

Именно в странах категории LMI наблюдается наиболее значительное восстановление уровня принятия виртуальных монет в 2023 году.

Эксперты платформы видят в этом положительный знак. Дальнейшее увеличение уровня принятия отрасли среди этих стран может дать толчок соответствующей тенденции на глобальном мировом уровне.

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noworries По материалам:

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