Владельцев криптовалюты Bitcoin стало больше, чем жителей одной из стран ЕС — Finance.ua

Владельцев криптовалюты Bitcoin стало больше, чем жителей одной из стран ЕС Сегодня 02:06 — Криптовалюта

Владельцев криптовалюты Bitcoin стало больше, чем жителей одной из стран ЕС

Согласно твиту криптоаналитика Ali_Charts на платформе X, количество ходлеров флагманской криптовалюты превысило уровень населения одной из стран ЕС. Суммарное количество владельцев Bitcoin составило 48,5 млн, тогда как гражданами Испании являются лишь 47,5 млн человек.

Несмотря на медвежий тренд BTC не только мелкие и средние, но и крупные инвесторы активно наращивают количество своих виртуальных активов. По мнению исследователя Ali_Charts и его коллег, это указывает на высокий уровень доверия инвесторов. По данным криптоаналитической платформы IntoTheBlock, за последние 2 недели августа 2023 года, кошельки, обладающие минимум 0.1% от общего количества BTC, приобрели флагманскую криптовалюту на сумму более 1.5 млрд.

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Эксперты IntoTheBlock сообщили о поразительной активности китов. Именно это позволило впервые в истории увеличить общее количество владельцев Bitcoin до 48 млн. Однако специалисты сообщили, что падение ВТС стало причиной покупки для многих инвесторов.

Криптовалютный аналитик Inmortal убежден, что BTC готовится к последнему движению вниз перед началом нового бычьего рынка. Как рассказал эксперт своим 198 700 подписчикам на платформе X, ВТС ожидает коррекционное движение до уровня $20 000.

«Последнее падение в истории», — написал Inmortal, убеждая пользователей, что после масштабного обвала флагман рынка больше не будет опускаться в цене. После существенного падения Bitcoin достигнет $50 тысяч, заявил аналитик. Inmortal считает, что Bitcoin повторяет ценовую динамику последних месяцев 2019 года, когда токен прорвался ниже своей поддержки на уровне около $10 000 и упал до уровня $6 000.

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noworries По материалам:

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