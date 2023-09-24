Названа страна, опередившая США по уровню принятия криптовалют — Finance.ua

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Названа страна, опередившая США по уровню принятия криптовалют

Криптовалюта
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Названа страна, опередившая США по уровню принятия криптовалют
Названа страна, опередившая США по уровню принятия криптовалют
Согласно данным аналитиков Forex Suggest, Швейцария опередила США по уровню принятия криптовалют.
Отчет компании за этот год показал, что на первом месте второй год находится Гонконг, Швейцария вышла на второе место, а США опустились на третье.
В отчете указаны лучшие страны для криптовалютных брокеров, трейдеров и энтузиастов. При составлении рейтинга аналитики учли различные релевантные факторы — от количества криптоматов и предприятий в отрасли до поисковых запросов в интернете, налоговых требований и правового статуса криптовалют.
Названа страна, опередившая США по уровню принятия криптовалют
В этом году в топ-10 вошли пять новых стран. Словения присоединилась к Грузии на четвертом месте, Канада заняла шестое место, поднявшись с 17-го места. Австралия поднялась на седьмое место. Германия заняла восьмую строчку, а Болгария присоединилась к Панаме на девятом месте.
В прошлом году четыре страны занимали четвёртое место: Хорватия, Грузия, Румыния и Объединенные Арабские Эмираты. Из них только Грузия осталась на четвертом месте, остальные покинули первую десятку.
Названа страна, опередившая США по уровню принятия криптовалют
Еще нескольким странам не удалось вернуться в топ-10. Среди них — Чехия, Греция, Словакия и Ирландия. В Нидерландах наблюдалось больше всего поисковых запросов о криптовалютах за последний год, 2524 на 100 000 человек. В Соединенных Штатах самое большое количество криптобанкоматов в мире — 9.2 на 100 000 человек. Но в Гонконге больше всего криптоматов по географическим параметрам — 139.9 на 1 000 км².

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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