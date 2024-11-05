Правительство изменило перечень объектов, к которым не будут применяться графики отключения света — Finance.ua

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Правительство изменило перечень объектов, к которым не будут применяться графики отключения света

Энергетика
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Правительство изменило перечень объектов, к которым не будут применяться графики отключения света
Правительство изменило перечень объектов, к которым не будут применяться графики отключения света
Кабинет Министров внес изменения в порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. К объектам сил безопасности и обороны и мобильным операторам не будут применяться графики отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 1 ноября 2024 г. № 1260.
В перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, включены:
  • объекты сил безопасности и сил обороны по перечням, определенным такими органами или центральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство военными формированиями, образованными в соответствии с законами Украины;
  • технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей по перечням, определенным Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.
Согласно постановлению, к критически важным объектам не применяются графики почасового отключения до 1 июня 2025 года.
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Кроме того, в перечне приоритетного электроснабжения по-прежнему присутствуют:
  • объекты критической инфраструктуры, включенные в Реестр объектов критической инфраструктуры, с присоединенной мощностью не менее 100 кВт;
  • населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне вдоль государственной границы с республикой беларусь, российской федерацией, и/или населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне вдоль территорий проведения активных боевых действий.
Напомним, чиновники предупреждают, что Украину ждет «одна из самых тяжелых зим за всю независимость». Для подготовки к отопительному сезону разработали два подхода — «стандартный» и «кризисный».
По материалам:
РБК-Україна
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