В уряді розробили «стандартний» та «кризовий» план підготовки до опалювального сезону — Finance.ua

В уряді розробили «стандартний» та «кризовий» план підготовки до опалювального сезону Сьогодні 14:01 — Казна та Політика

В уряді розробили «стандартний» та «кризовий» план підготовки до опалювального сезону

Урядовці попереджають, що на Україну чекає «одна з найважчих зим за всю незалежність». Для підготовки до опалювального сезону розробили два підходи — «стандартний» та «кризовий».

Про це сказав заступник міністра розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко на брифінгу «Укрінформу».

За словами Ткаченка, наразі всі регіони готові до проходження опалювального сезону, запущено у роботу 82% котелень. Вже опалюються 70% житлових будинків, 82% об’єктів культури, 84% закладів дошкільної освіти, 82% закладів освіти, 79% медзакладів.

«Ми маємо два підходи до підготовки до опалювального сезону — стандартний, який ми проводимо щороку, та кризовий, який ми підготували на випадок обстрілів критичної інфраструктури. Кожна громада, кожен регіон повинні мати конкретний алгоритм дій у разі пошкодження енергетики та у разі надзвичайних ситуацій. Це стосується підготовки альтернативних рішень», — сказав Ткаченко.

Зокрема урядовці розповіли про проєкт паспортів енергонезалежності регіонів, у яких для кожного населеного пункту визначається потреба у власній генерації — яка генерація повинна бути, яка потреба вже покрита і на скільки її ще треба збільшити.

Так, найвищий пріоритет щодо влаштування систем резервного енергопостачання мають міста Харків, Ладижин, Бурштин, Українка, Добротвір, Шостка тощо. Окрім того, особливу увагу приділяють прифронтовим громадам Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.

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Заступник міністра енергетики Микола Колісний зазначив, що цьогоріч була проведена найбільша ремонтна кампанія, а також відбувалося будівництво резервних джерел живлення.

Україна домовилася про збільшення імпорту електричної енергії з країн ЄС із поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Також Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.

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Колісний зазначив, що уряд ухвалив низку рішень, які покликані залучати та використовувати ці потужності на комерційній основі.

«Відповідно, ми закликаємо бізнес використовувати імпортну потужність для власних потреб. Рішення уряду дозволяє закуповувати до 80% на власні потреби — до таких підприємств не застосовуються графіки відключень», — сказав він.

Урядовець додав, що аналогічний крок зробили у будівництві розділених генерацій для власних потреб.

hromadske За матеріалами:

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