Субсидії на опалювальний сезон: як дізнатися розмір — Finance.ua
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Субсидії на опалювальний сезон: як дізнатися розмір

Особисті фінанси
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Субсидії на опалювальний сезон: як дізнатися розмір
Субсидії на опалювальний сезон: як дізнатися розмір
Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024−2025 років.
Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону — з 16 жовтня (16 днів).
Про це повідомляє ПФУ.
«Виплата житлової субсидії за жовтень буде проведена в листопаді», — йдеться в повідомленні.
Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії (зокрема, про розмір і період) можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ в розділі «Моя субсидія».

Як оформити субсидію

У ПФУ повідомили, що подати документи на житлову субсидію можна наступним чином:
  • особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;
  • поштою на адресу територіального органу Фонду;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд».
«У разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями, починаючи з 1 грудня, — з місяця, в якому відбулось звернення», — йдеться в повідомленні.
Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону (квітень) і розраховується:
  • на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;
  • на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.
Для більшості громадян перерахунок в жовтні відбувається в автоматичному режимі. Також автоматично перерахують субсидію домогосподарствам, чия субсидійна виплата в літній період складала 0 грн.
Крім того, людям, які в літній період користувались не субсидією, а пільгою на ЖКП, субсидію буде нараховано в автоматичному режимі — без потреби додаткових звернень.

Кому необхідно звертатись

Громадянам, які не були одержувачами цієї допомоги і лише планують її отримати, необхідно звернутись до ПФУ.
Також до фонду мають звернутись ті особи, які отримували житлову субсидію і в них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства.
За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, у яких призначення субсидії на неопалювальний період не відбулося через наявність заборгованості, яку вдалось погасити / оформити договір реструктуризації, а також люди, які оскаржують питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.
За матеріалами:
РБК-Україна
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